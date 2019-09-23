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23 сентября 2019, понедельник, 09:50 387
Мир 2019-09-23T12:45:02+03:00
Українські Новини
Последние пять лет самые жаркие в истории, - ООН

Последние пять лет самые жаркие в истории, - ООН

Марш за климат в Киеве
Марш за климат в Киеве

Последние пять лет, с начала 2015 году до конца 2019 года, станут самым горячим периодом за всю историю. Соответствующую оценку в воскресенье, 22 сентября, обнародовала Всемирная метеорологическая организация ООН (WMO).

Согласно этим данным, средняя глобальная температура в текущей пятилетке - на 1,1 градуса Цельсия выше, чем в доиндустриальный период (1850-1900 годы), и на 0,2 градуса Цельсия выше, чем в 2011-2015 годах, пишет DW.

По мнению экспертов ООН, эти данные подтвердили тенденцию последних четырех лет, уже считаются самыми теплыми с 1850 года. При этом объемы выбросов в атмосферу также продолжают увеличиваться.

Также исследователи обращают внимание на ускорение повышения уровня моря. В последние десять лет повышение уровня воды, ранее составляло три миллиметра в год, сейчас увеличилось до четырех миллиметров. Это объясняется ускоренным таянием ледников на Северном и Южном полюсах, что было подтверждено исследованиями и наблюдениями со спутников.

Доклад опубликован накануне саммита ООН по климату, который начнется 23 сентября в Нью-Йорке. Целью мероприятия, организованного Генеральным секретарем ООН Антонио Гуттеришем, призыв к главам государств и правительств к установлению более амбициозных целей для ограничения глобального потепления.

В Парижском климатическому соглашению поставлена ​​цель - к концу века удержать глобальное потепление на уровне ниже двух градусов по Цельсию по сравнению с доиндустриальной эпохой. Ограничения глобального потепления 1,5 градусами Цельсия определяется как дополнительная цель, на которую нужно ориентироваться.

Как сообщали Українські Новини, тысячи людей в Киеве вышли на Всемирный марш за климат.

20 сентября по всему миру прошли массовые акции протеста в поддержку климата. Около 160 стран планеты вышли на забастовки с целью поддержать сохранение климата и требованиями к властям сократить уменьшение выбросов парниковых газов в атмосферу.

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