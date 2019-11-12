Людство може вимерти в наступному році: вчені зробили приголомшливу заяву

Науковці Оксфордського університету зробили висновок, що шанси нашого виду припинити існування внаслідок природного катаклізму складають 1 на 14 тис. Для порівняння - шанси на те, що нас може вдарити блискавка - 1 до 700 тис.

Дослідники також стверджують, що ризики стають ще більшими, якщо в розрахунки додати можливість застосування ядерної зброї чи зміну клімату.

Вчені проаналізували дані за останні 200 тис. років та змоделювали можливі варіанти розвитку нашої цивілізації. На їх думку, існують три моделі: людство може значно деградувати, але вижити; людство може вимерти поступово; та загинути миттєво.

Науковці вважають, що другий варіант в історії був найпоширенішим. За нього 70% мешканців гинули, але зрештою ситуація стабілізувалась.

На думку дослідників, ці симуляції демонструють "радикальну правду" про виклики, які постають перед нами в епоху домінування людства на Землі

Як повідомляли Українські Новини, до кінця століття Атлантичний океан на метр підніметься через глобальне потепління.

Тим часом британського туриста з'їла триметрова акула, а удар блискавки травмував 15 футболістів на півдні Німеччини.