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  • Людство може вимерти в наступному році: вчені зробили приголомшливу заяву
12 листопада 2019, вівторок, 18:13 104
Наука 2019-11-12T18:19:02+02:00
Українські Новини
Людство може вимерти в наступному році: вчені зробили приголомшливу заяву

Людство може вимерти в наступному році: вчені зробили приголомшливу заяву

удар блискавки, глобальне потепління, Наукові дослідження, Напад акули, вимирання
Блискавка. Фото: pixabay.com
Блискавка. Фото: pixabay.com

У той час як останні п'ять років найспекотніші в історії, шанси людства вимерти вже в наступному році вище, ніж шанси звичайної людини загинути від удару блискавки або атаки акули, повідомляє "BBC Україна" посиланням на Daily Mail.

Науковці Оксфордського університету зробили висновок, що шанси нашого виду припинити існування внаслідок природного катаклізму складають 1 на 14 тис. Для порівняння - шанси на те, що нас може вдарити блискавка - 1 до 700 тис.

Дослідники також стверджують, що ризики стають ще більшими, якщо в розрахунки додати можливість застосування ядерної зброї чи зміну клімату.

Вчені проаналізували дані за останні 200 тис. років та змоделювали можливі варіанти розвитку нашої цивілізації. На їх думку, існують три моделі: людство може значно деградувати, але вижити; людство може вимерти поступово; та загинути миттєво.

Науковці вважають, що другий варіант в історії був найпоширенішим. За нього 70% мешканців гинули, але зрештою ситуація стабілізувалась.

На думку дослідників, ці симуляції демонструють "радикальну правду" про виклики, які постають перед нами в епоху домінування людства на Землі

Як повідомляли Українські Новини, до кінця століття Атлантичний океан на метр підніметься через глобальне потепління.

Тим часом британського туриста з'їла триметрова акула, а удар блискавки травмував 15 футболістів на півдні Німеччини.

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