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  • Британского туриста съела трехметровая акула, а из ее желудка достали только руку с обручальным кольцом
07 ноября 2019, четверг, 14:04 46
Жизнь 2019-11-07T14:10:45+02:00
Українські Новини
Британского туриста съела трехметровая акула, а из ее желудка достали только руку с обручальным кольцом

Британского туриста съела трехметровая акула, а из ее желудка достали только руку с обручальным кольцом

Акула, Индийский океан, Мадагаскар, акула-людоед
Акула. Фото: pixabay
Акула. Фото: pixabay

Турист из Британии был съеден тигровой акулой на выходных у французского острова Реюньон, недалеко от Мадагаскара. Единственное, что нашли в желудке убитой акулы - его руку с обручальным кольцом, сообщает The Sun.

44-летний шотландец по национальности, проживающий в Англии, пропал без вести во время подводного плавания возле острова. Имя погибшего не называется. О его пропаже следственным органам сообщила жена, с которой мужчина приехал на неделю на остров, а в субботу муж заявительницы отправился нырять с аквалангом в лагуну Эрмитаж недалеко от Сен-Жиля.

Когда шотландец не вернулся, его жена забила тревогу, и мужчину начали искать с лодками и вертолетами.

"Дайверы обыскали коралловый риф в этом районе, и на земле также были патрули, в которых участвовали собаки-ищейки. К сожалению, этого человека не нашли", - рассказали изданию в полиции.

При этом семья мужчины описывала его как сильного пловца, но жена, ожидавшая его на берегу, не видела, что он выходил из воды.

В Индийском океане возле Мадагаскара часто происходят нападения акул. Во время визита в Реюньон в прошлом месяце президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его правительство делает все возможное, чтобы бороться с нападениями.

Многие пляжи вокруг Реюньона закрыты для пловцов и серферов, но запреты часто игнорируются. Тигровые акулы уступают только большим Белым акулам в нападениях на людей, но может случиться так, что человек утонул, и его труп привлек рыбу.

На руке, найденной в желудке акулы, еще проведут тесты ДНК, однако жена погибшего уже опознала кольцо.

Убитая акула была длиной более трех метров.

Как сообщали Українські Новини, ученые записали видео одной из самых гигантских акул мира, вид которой существует 180 млн лет. Ранее на Гавайях акула убила мужчину. Кроме того, в Одессе из аквариума отеля выпрыгнула акула.

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