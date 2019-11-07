Британского туриста съела трехметровая акула, а из ее желудка достали только руку с обручальным кольцом

Турист из Британии был съеден тигровой акулой на выходных у французского острова Реюньон, недалеко от Мадагаскара. Единственное, что нашли в желудке убитой акулы - его руку с обручальным кольцом, сообщает The Sun.

44-летний шотландец по национальности, проживающий в Англии, пропал без вести во время подводного плавания возле острова. Имя погибшего не называется. О его пропаже следственным органам сообщила жена, с которой мужчина приехал на неделю на остров, а в субботу муж заявительницы отправился нырять с аквалангом в лагуну Эрмитаж недалеко от Сен-Жиля.

Когда шотландец не вернулся, его жена забила тревогу, и мужчину начали искать с лодками и вертолетами.

"Дайверы обыскали коралловый риф в этом районе, и на земле также были патрули, в которых участвовали собаки-ищейки. К сожалению, этого человека не нашли", - рассказали изданию в полиции.

При этом семья мужчины описывала его как сильного пловца, но жена, ожидавшая его на берегу, не видела, что он выходил из воды.

В Индийском океане возле Мадагаскара часто происходят нападения акул. Во время визита в Реюньон в прошлом месяце президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его правительство делает все возможное, чтобы бороться с нападениями.

Многие пляжи вокруг Реюньона закрыты для пловцов и серферов, но запреты часто игнорируются. Тигровые акулы уступают только большим Белым акулам в нападениях на людей, но может случиться так, что человек утонул, и его труп привлек рыбу.

На руке, найденной в желудке акулы, еще проведут тесты ДНК, однако жена погибшего уже опознала кольцо.

Убитая акула была длиной более трех метров.

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