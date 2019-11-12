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12 ноября 2019, вторник, 15:50 471
Верховная Рада и партии 2019-11-12T16:01:31+02:00
Українські Новини
Депутатка "Слуги народа" засветила в Раде новый iPhone за полторы ее зарплаты

Депутатка "Слуги народа" засветила в Раде новый iPhone за полторы ее зарплаты

iPhone, Партия
Ирина Аллахвердиева в Раде. Фото: Ян Доброносов
Ирина Аллахвердиева в Раде. Фото: Ян Доброносов

Депутатка от фракции "Слуга народа" Ирина Аллахвердиева появилась в зале заседаний Верховной Рады с новым iPhone 11 Pro Max, стоимостью в 41 тысячу гривен, после слухов о зарплатах в конвертах для депутатов правящей партии.

Об этом сообщила журналистка Анна Стешенко на своей странице в соцсети Facebook, а сфотографировал Аллахвердиеву фотокорреспондент Ян Доброносов.

"Диджитализация в действии. Депутат Рады фракции "Слуга народа" Ирина Аллахвердиева уже с новым айфоном 11 Max pro, который можно купить в сети теперь по скидке за 40 тыс. 999 грн", - написала Стешенко.

Журналистка вспомнила о недавней информации о зарплатах в конвертах по $5-15 тыс. в месяц для депутатов "Слуги народа", хотя их средняя зарплата составляет 25 тыс. гривен в месяц, чего не хватит на такой телефон.

Ирина Аллахвердиева в Раде с новым iPhone 11 Max pro. Фото: Ян Доброносов Ирина Аллахвердиева в Раде с новым iPhone 11 Pro Max. Фото: Ян Доброносов

Раньше Українські Новини писали, что придется отдать взамен на новый iPhone 11. Кроме того, новоиспеченная депутатка Рады от "Слуги народа" появилась в Трускавце в сарафане элитного бренда.

Тем временем пранкер "Джокер" обсуждал с депутатом Радуцким зарплату в конвертах для "слуг народа".

Больше новостей о: iPhone Партия "Слуга народа" Ирина Аллахвердиева iPhone 11 Pro Max

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