Депутатка "Слуги народа" засветила в Раде новый iPhone за полторы ее зарплаты

Депутатка от фракции "Слуга народа" Ирина Аллахвердиева появилась в зале заседаний Верховной Рады с новым iPhone 11 Pro Max , стоимостью в 41 тысячу гривен, после слухов о зарплатах в конвертах для депутатов правящей партии.

Об этом сообщила журналистка Анна Стешенко на своей странице в соцсети Facebook, а сфотографировал Аллахвердиеву фотокорреспондент Ян Доброносов.

"Диджитализация в действии. Депутат Рады фракции "Слуга народа" Ирина Аллахвердиева уже с новым айфоном 11 Max pro, который можно купить в сети теперь по скидке за 40 тыс. 999 грн", - написала Стешенко.

Журналистка вспомнила о недавней информации о зарплатах в конвертах по $5-15 тыс. в месяц для депутатов "Слуги народа", хотя их средняя зарплата составляет 25 тыс. гривен в месяц, чего не хватит на такой телефон.

Ирина Аллахвердиева в Раде с новым iPhone 11 Pro Max. Фото: Ян Доброносов

Раньше Українські Новини писали, что придется отдать взамен на новый iPhone 11. Кроме того, новоиспеченная депутатка Рады от "Слуги народа" появилась в Трускавце в сарафане элитного бренда.

Тем временем пранкер "Джокер" обсуждал с депутатом Радуцким зарплату в конвертах для "слуг народа".