Бывшему гендиректору "Укроборонпрома" Букину сообщили о подозрении

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) сообщило бывшему генеральным директором концерна "Укроборонпром" Павлу Букину о подозрении в декларировании недостоверной информации.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАБУ, передают Українськi Новини.



"12 ноября 2019 года детективы Национального бюро по согласованию с прокурорами САП сообщили бывшему гендиректору ГК "Укроборонпром" о подозрении во внесении недостоверных сведений в декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления (ст. 366-1 Уголовного кодекса Украины)", - сказано в нем.



Следствие установило, что Букин не задекларировал в 2016 году доходы, недвижимое имущество (2 квартиры стоимостью более 3 млн гривен) и автомобили (Range Rover) стоимостью 10 млн гривен, которые являются собственностью гражданской жены экс-гендиректора.



Как сообщали Українськi Новини, 7 августа НАБУ открыло уголовное производство по факту возможного декларирования недостоверной информации Букиным.



Также стало известно, что Букин решил вывести из-под контроля концерна оборонное предприятие.



30 августа Зеленский назначил гендиректором "Укроборонпрома" Абромавичуса.





