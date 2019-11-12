Российский рубль замер в обменниках Киева

Во вторник, 12 ноября, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в понедельник, 11 ноября, остался без изменений и составляет 3,43 грн за 10 рублей. Об этом сообщает BIN.ua. Курс продажи рубля также замер на отметке 3,93 гривен за 10 рублей. Курс рубля 12 ноября в обменниках Киева: 10 российских рублей Покупка Продажа Средний 3,43 3,93 Максимальный 3,78 5,00 Минимальный 2,30 3,79 Как сообщали Українські Новини, доллар и евро замерли в обменниках после продолжительного падения. Кроме того, американский финансовый холдинг JP Morgan улучшил прогноз курса гривны с 25,5 UAH\/USD до 25 UAH\/USD на конец 2019 года. Тем временем, гривна побила мировой рекорд: эксперты рассказали, чего ожидать от курса валют.