Российский рубль замер в обменниках Киева

Во вторник, 12 ноября, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в понедельник, 11 ноября, остался без изменений и составляет 3,43 грн за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Курс продажи рубля также замер на отметке 3,93 гривен за 10 рублей.

Курс рубля 12 ноября в обменниках Киева:

10 российских рублей Покупка Продажа Средний 3,43 3,93 Максимальный 3,78 5,00 Минимальный 2,30 3,79

Как сообщали Українські Новини, доллар и евро замерли в обменниках после продолжительного падения.

Кроме того, американский финансовый холдинг JP Morgan улучшил прогноз курса гривны с 25,5 UAH/USD до 25 UAH/USD на конец 2019 года.

Тем временем, гривна побила мировой рекорд: эксперты рассказали, чего ожидать от курса валют.