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12 ноября 2019, вторник, 11:20 129
Финансы 2019-11-12T11:24:27+02:00
Українські Новини
Российский рубль замер в обменниках Киева

Российский рубль замер в обменниках Киева

Курс гривны, Рубль, курс рубля, курс рубля в Киеве, курс рубля в Украине

Во вторник, 12 ноября, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в понедельник, 11 ноября, остался без изменений и составляет 3,43 грн за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Курс продажи рубля также замер на отметке 3,93 гривен за 10 рублей.

Курс рубля 12 ноября в обменниках Киева:

 

10 российских рублей

 

Покупка

Продажа

Средний

3,43

3,93

Максимальный

3,78

5,00

Минимальный

2,30

3,79

Как сообщали Українські Новини, доллар и евро замерли в обменниках после продолжительного падения.

Кроме того, американский финансовый холдинг JP Morgan улучшил прогноз курса гривны с 25,5 UAH/USD до 25 UAH/USD на конец 2019 года.

Тем временем, гривна побила мировой рекорд: эксперты рассказали, чего ожидать от курса валют.

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