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09 октября 2019, среда, 16:36 38
Финансы 2019-10-09T16:39:08+03:00
Українські Новини
В сентябре денежная база сократилась на 1,1%

В сентябре денежная база сократилась на 1,1%

В сентябре денежная база, включающая в себя наличные деньги в обращении вне банков, а также резервные деньги банков и другие деньги, по оперативным данным НБУ, сократилась на 1,1% с 445,730 млрд гривен по состоянию на 1 сентября до 441,010 млрд гривен по состоянию на 1 сентября.

Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.

При этом с начала года денежная база выросла на 1,2% с 435,798 млрд гривен.

Денежная масса в сентябре выросла на 0,2% с 1 303,305 млрд гривен на 1 сентября до 1 305,914 млрд гривен на 1 октября, с начала года - увеличилась на 2,2% с 1 277,6 млрд гривен.

Объем наличных денег в обращении, по оперативным данным НБУ, в сентябре увеличился на 1% с 354,980 млрд гривен на 1 сентября до 358,680 млрд гривен на 1 октября.

С начала года объем наличных сократился на 1,4% с 363,629 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, в 2018 году денежная база выросла на 9,2% с 399,1 млрд гривен, а денежная масса выросла на 5,6% с 1 208,859 млрд гривен.

В 2017 году денежная база выросла на 4,6% с 381,6 млрд гривен, а денежная масса увеличилась на 9,6% с 1 102,7 млрд гривен.

В августе денежная база, включающая в себя наличные деньги в обращении вне банков, а также резервные деньги банков и другие деньги, по оперативным данным НБУ, увеличилась на 2,2% с 436,348 млрд гривен по состоянию на 1 августа до 445,729 млрд гривен по состоянию на 1 сентября.

Верховная Рада ввела единую отчетность по единому социальному взносу и налогу на доходы физических лиц с 1 января 2021 года.

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