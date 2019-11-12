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12 листопада 2019, вівторок, 10:43 12
Фінанси 2019-11-12T13:15:03+02:00
Українські Новини
У жовтні грошова база збільшилася майже на мільярд гривень

У жовтні грошова база збільшилася майже на мільярд гривень

НБУ, Гривня, грошова база, грошова маса
Гривня.
Гривня.

У той час, як гривня побила світовий рекорд, в жовтні грошова база, що включає в себе готівку в обігу поза банками, а також резервні кошти банків і інші гроші, за оперативними даними НБУ, збільшилася на 0,2% з 441,010 млрд гривень станом на 1 вересня до 441,847 млрд гривень станом на 1 листопада.

Про це повідомив Національний банк, передають Українські Новини.

При цьому з початку року грошова база зросла на 1,4% з 435,798 млрд гривень.

Грошова маса в жовтні зросла на 2,1% з 1 305,255 млрд гривень на 1 жовтня до 1 332,676 млрд гривень на 1 листопада, з початку року - збільшилася на 4,3% з 1 277,6 млрд гривень.

Обсяг готівки в обігу, за оперативними даними НБУ, в жовтні скоротився на 0,2% з 358,502 млрд гривень до 357,761 млрд гривень на 1 листопада. З початку року обсяг готівки скоротився на 1,6% з 363,629 млрд гривень.

Як повідомляли Українські Новини, 2018 року грошова база зросла на 9,2% з 399,1 млрд гривень, а грошова маса виросла на 5,6% з 1 208,859 млрд гривень.

В 2017 році грошова база зросла на 4,6% з 381,6 млрд гривень, а грошова маса збільшилася на 9,6% з 1 102,7 млрд гривень.

У серпні грошова база, що включає в себе готівку в обігу поза банками, а також резервні кошти банків і інші гроші, за оперативними даними НБУ, збільшився на 2,2% з 436,348 млрд гривень станом на 1 серпня до 445,729 млрд гривень станом на 1 вересня.

Верховна Рада ввела єдину звітність з єдиного соціального внеску та податку на доходи фізичних осіб з 1 січня 2021 року.

У вересні грошова база скоротилася на 1,1%.

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