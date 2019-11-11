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11 ноября 2019, понедельник, 21:51 150
Общество 2019-11-11T21:58:04+02:00
Українські Новини
Генпрокурору Рябошапке не доверяет каждый третий украинец, - опрос

Генпрокурору Рябошапке не доверяет каждый третий украинец, - опрос

ГПУ, Соцопрос, Прокуратра, Центр Разумкова, Руслан Рябошапка
Руслан Рябошапка. Фото: LB.ua/Макс Левин
Руслан Рябошапка. Фото: LB.ua/Макс Левин

33% респондентов, опрошенных социологической службой Центра Разумкова не доверяют Генеральному прокурору Руслану Рябошапке

Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українські Новини.

В то же время доверяют Рябошапке 23,6% опрошенных, немного больше, чем Юлии Тимошенко.

Кроме того, 63% опрошенных украинцев не доверяют прокуратуре.

Опрос проводился социологической службой Центра Разумкова с 1 по 7 ноября.

Было опрошено 2 015 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Как сообщали Українські Новини, после того, как в сентябре рейтинг Зеленского достиг уровня поддержки Путина и Лукашенко в их лучшие годы, и составил 71%, за два месяца он упал почти на 3%. Так, 68,2% респондентов, опрошенных социологической службой Центра Разумкова доверяют Президенту Владимиру Зеленскому, 24,3% - не доверяют.

В то же время ВСУ и волонтерам украинцы доверяют больше, чем Зеленскому и церкви.

Темв ременем большинство украинцев считают, что новой власти не удается улучшить ситуацию в стране.

Больше новостей о: ГПУ Соцопрос Прокуратра Центр Разумкова Руслан Рябошапка

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