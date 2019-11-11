Генпрокурору Рябошапке не доверяет каждый третий украинец, - опрос

33% респондентов, опрошенных социологической службой Центра Разумкова не доверяют Генеральному прокурору Руслану Рябошапке Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українські Новини. В то же время доверяют Рябошапке 23,6% опрошенных, немного больше, чем Юлии Тимошенко. Кроме того, 63% опрошенных украинцев не доверяют прокуратуре. Опрос проводился социологической службой Центра Разумкова с 1 по 7 ноября. Было опрошено 2 015 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%. Как сообщали Українські Новини, после того, как в сентябре рейтинг Зеленского достиг уровня поддержки Путина и Лукашенко в их лучшие годы, и составил 71%, за два месяца он упал почти на 3%. Так, 68,2% респондентов, опрошенных социологической службой Центра Разумкова доверяют Президенту Владимиру Зеленскому, 24,3% - не доверяют. В то же время ВСУ и волонтерам украинцы доверяют больше, чем Зеленскому и церкви. Темв ременем большинство украинцев считают, что новой власти не удается улучшить ситуацию в стране.