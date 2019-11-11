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11 ноября 2019, понедельник, 21:08 17
Силовые структуры 2019-11-11T21:28:05+02:00
Українські Новини
Боевики обстреляли позиции ВСУ: ранен украинский воин

Боевики обстреляли позиции ВСУ: ранен украинский воин

Ситуация в зоне ООС, Потери в зоне ООС, обстрелы в зоне ООС

В то время, как министр обороны Андрей Загороднюк заявляет, что боевики пытаются сорвать процесс разведения войск в Петровском Донецкой области, боевики 7 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС) в понедельник, 1 украинский военнослужащий ранен.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы штаба ООС в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных "минскими договоренностями" минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", - сказано в нем.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики 4 раза обстреляли украинские позиции возле Луганского и Пивденного.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 3 обстрела позиций Объединенных сил - вблизи Гнутового, Верхнеторецкого и Богдановки.

В течение текущих суток в результате обстрелов ранения получил 1 военнослужащий.

Указывается, что на участке разведения №2, в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области, завершено разминирование территории, осуществляется демонтаж определенных фортификационных сооружений и других объектов военного назначения.

На участке разведения №3, в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское Донецкой области, третьи сутки продолжается этап разведения сил и средств.

Как сообщали Українськi Новини, четырех украинских военных было ранено из-за обстрелов в зоне ООС. Ранее штаб ООС заявлял, что Россия сорвала разведение войск в Петровском. Тем временем в Минобороны заявили, что не видят угрозы вторжения на юге Украины.

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