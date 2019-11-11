Скандал в "Слуге народа": Богдан вызвал депутатов "на ковер" из-за неподдержания ими законопроектов

После того, как лидером "Слуги народа" вместо Разумкова стал Корниенко, депутат Верховной Рады от фракции Антон Поляков заявил, что глава Офиса Президента Андрей Богдан вызывал к себе в кабинет депутатов от фракции для дачи пояснений из-за неподдержания ими законопроектов.

Об этом он сообщил журналистам, передают Українські Новини.

"Меня лично вызывал в кабинет Богдан к себе, и я этот вопрос подымал на фракции. Говорил об этом Президенту: "Почему руководитель офиса Президента может "вызывать", в кавычках?" - сказал он.

По словам депутата, на этой встрече присутствовали председатель Рады Дмитрий Разумков, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и его первый зам Александр Корниенко.

"Они дружно спрашивали меня, почему я проголосовал против ДФР (Департамент финрасследований), против законов по ФОП-ам, по кешбеку. Такое было", - сказал Поляков.

Парламентарий отмечает, что пояснял свою позицию им на встрече. Политик добавил, что подобные переговоры проходили и с другими членами фракции.

Как сообщали Українські Новини, на съезде партии "Слуга народа" Корниенко озвучил предварительную дату выборов в 2020 году на конец весны или начало лета. Ситуация будет зависеть только от того, на сколько успешно пройдет реформа децентрализации. По его мнению, партия должна быть секси и возбуждать.

Также на собрании было решено, что в декабре "Слуга народа" будет участвовать в выборах во все объединенные общины.