ГБР получило доступ к электронным декларациям Порошенко

Печерский районный суд Киева разрешил Государственному бюро расследований (ГБР) доступ к электронным декларациям за 2014-2018 годы бывшего Президента Петра Порошенко, который переписал часть Roshen на своего сына . Декларации

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

Суд разрешил ГБР временный доступ к документам с возможностью их изъятия в копиях, в бумажном и электронном виде, находящихся во владении Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, а именно: ежегодной декларации за 2014-2018 годы, документам о существенных изменениях в течение 2015-2019 годов, других документам, которые подавались Порошенко в НАПК за период с 2015 года по 17 октября 2019 года.

Изъятие копий деклараций разрешено в рамках дела о поездке Порошенко на Мальдивы.

Как сообщали Українськi Новини, ранее суд разрешил Госбюро расследований изъять в Пенсионном фонде информацию о начисленной зарплате Порошенко. Ранее суд выдал ГБР доступ к информации о доходах Порошенко за 5 лет.

Напомним, бывший Президент Петр Порошенко не пришел на допрос в Госбюро расследований.