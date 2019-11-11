подписаться на рассылку
24.35 24.65
26.8 27.3
˟
11 ноября 2019, понедельник, 11:36 846
Политика 2019-11-11T11:37:41+02:00
Українські Новини
ГБР получило доступ к электронным декларациям Порошенко

ГБР получило доступ к электронным декларациям Порошенко

доступ к информации, электронные декларации, Расследование, ГБР, Петр Порошенко
Порошенко Петр Фото: АПУ
Порошенко Петр Фото: АПУ

Печерский районный суд Киева разрешил Государственному бюро расследований (ГБР) доступ к электронным декларациям за 2014-2018 годы бывшего Президента Петра Порошенко, который переписал часть Roshen на своего сына. Декларации находятся в Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

Суд разрешил ГБР временный доступ к документам с возможностью их изъятия в копиях, в бумажном и электронном виде, находящихся во владении Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, а именно: ежегодной декларации за 2014-2018 годы, документам о существенных изменениях в течение 2015-2019 годов, других документам, которые подавались Порошенко в НАПК за период с 2015 года по 17 октября 2019 года.

Изъятие копий деклараций разрешено в рамках дела о поездке Порошенко на Мальдивы.

Как сообщали Українськi Новини, ранее суд разрешил Госбюро расследований изъять в Пенсионном фонде информацию о начисленной зарплате Порошенко. Ранее суд выдал ГБР доступ к информации о доходах Порошенко за 5 лет.

Напомним, бывший Президент Петр Порошенко не пришел на допрос в Госбюро расследований.

Больше новостей о: доступ к информации электронные декларации Расследование ГБР Петр Порошенко

Архив
Новости
Чиновники из Департамента молодежи и спорта разворовали миллион из бюджета страны 14:25
Законодательные ограничения для рынка онлайн-казино ставят под сомнения, – Аскеров 14:13
НАБУ открыло дело против Грицака по факту шпионажа и госизмены 14:05
10 детей госпитализированы из-за ДТП со школьным автобусом во Львовской области 14:04
Киевляне хотят переименовать сразу две станции метро на "зеленой" ветке 13:52
больше новостей
В Украине начался набор людей на экспедицию в Антарктиду: требуются повара, биологи и врачи 20:21
Зеленский с трубой. Скриншот :Instagram/zelenskiy_fans
Видео дня: Зеленский показал, как усиленно тренируется с трубой в спортзале 22:55
В Украину пытались завезти зараженные турецкие помидоры 17:33
ДТП под Киевом. Фото: Информатор.
Под Киевом BMW вылетел на встречную и протаранил четыре автомобиля 20:23
СМИ поймали на первой лжи харьковского губернатора 11:45
больше новостей
В Украине начался набор людей на экспедицию в Антарктиду: требуются повара, биологи и врачи 20:21
Только 5,1% жителей "Л/ДНР" хотят, чтобы Донбасс был частью Украины, как прежде 17:12
Кулеба заявил, что Украине нужно научиться жить с Россией 11:54
Украинцы могут требовать перерасчет из-за проблем с отоплением и горячей водой: какие есть нормы 05:59
Большинство жителей оккупированных территорий считают войну на Донбассе внутренним конфликтом Украины 21:56
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok