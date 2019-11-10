В США заявили, что не будут вечно оказывать Украине военную помощь и выступили за мирный договор с РФ

США надеются на договоренности между Украиной и Россией, заявил советник американского президента Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен в эфире телеканала CBS.

На вопрос журналиста, намерены ли США и в дальнейшем оказывать военную помощь Украине, он ответил: "Я надеюсь, что Украина и РФ поладят, будет какой-то мирный договор или соглашение. Я не буду давать обязательства навсегда насчет того, что мы будем делать".

США не собираются оказывать Украине поддержку в виде летальных вооружений вечно, заявил советник президента США по нацбезопасности Роберт О’Брайен. Отметив, что не собирается комментировать гипотетические ситуации, такие, как "уход России из Крыма" или "ее отказ поддерживать сепаратистов в Украине", он заявил, что у Москвы и Киева есть шанс поладить.

"Так что не могу сказать, что США собираются делать это вечно",— ответил он на вопрос, будет ли продолжаться военная помощь Украине после выполнения Россией вышеперечисленных условий.

Как сообщали Українські Новини, на следующей неделе пройдут первые открытые слушания по импичменту Трампа.

Ранее американские СМИ назвали имя разведчика, который подал жалобу на разговор Трампа с Зеленским.

Также 25 сентября Белый дом обнародовал первую стенограмму телефонного разговора Трампа и Зеленского.

Кроме того, США запустили процедуру импичмента Трампа из-за возможного давления на Зеленского в ходе телефонного разговора с целью получения политической выгоды.