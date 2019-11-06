Человек Обамы: американские СМИ назвали имя разведчика, который подал жалобу на разговор Трампа с Зеленским

В США назвали имя сотрудника спецслужб, который мог подать жалобу из-за телефонного разговора президента США Дональда Трампа с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает "TheБабель" со ссылкой на Breitbart.

По данным издания, этим человеком является Эрик Чарамелла, который работает аналитиком в Центральном разведывательном управлении США. Breitbart утверждает, что Чарамелла был участником рассылки электронной почты администрации президента Барака Обамы, в частности, писем, касавшихся выделения Украине кредитный гарантий со стороны США на сумму $1 млрд в июне 2016 года.

Кроме того, имя Чарамеллы встречается в шести электронных письмах правительства Обамы, которые были опубликованы Государственным департаментом согласно закону о свободе информации. Во времена Обамы Чарамелла был директором по делам Балтии и Восточной Европы в Совете национальной безопасности, где он занимался политикой в отношении Украины.

Издание также утверждает, что имя Чарамеллы было раскрыто в частном порядке во время дачи показаний в палате представителей по делу об импичменте Трампу и по крайней мере на одном открытом слушании.

Чарамелла якобы тесно сотрудничал с экс-вице-президентом США Джо Байденом и работал под руководством советника президента Обамы по национальной безопасности Сьюзен Райс. Кроме того, он также работал с бывшим директором ЦРУ Джоном Бреннаном.

Трамп 3 ноября в комментарии журналистам назвал осведомителя "радикалом, известным своими тесными связями с Бреннаном и Райс".

"Были истории, написанные об определенном человеке, мужчине, и они указывают, что он и есть осведомитель. Если он осведомитель, то к нему нет доверия, потому что он человек Бреннан, он человек Сьюзен Райс, он человек Обамы", — заявил Трамп.



Как сообщали Українські Новини, США запустили процедуру импичмента Трампа из-за возможного давления на Зеленского в ходе телефонного разговора с целью получения политической выгоды.



Ранее Белый дом обнародовал стенограмму телефонного разговора Трампа и Зеленского.



Тем временем Трамп хочет публино зачитать стенограмму разговора с Зеленским.