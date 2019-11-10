У США заявили, що не будуть вічно надавати Україні військову допомогу і виступили за мирний договір з РФ

США сподіваються на домовленості між Україною і Росією, заявив радник американського президента Дональда Трампа з національної безпеки Роберт О'Брайен в ефірі телеканалу CBS.

На питання журналіста, мають намір США і надалі надавати військову допомогу Україні, він відповів: "Я сподіваюся, що Україна і РФ порозуміються, буде якийсь мирний договір або угода. Я не буду давати зобов'язання назавжди щодо того, що ми будемо робити".

США не збираються надавати Україні підтримку у вигляді летальних озброєнь вічно, заявив радник президента США з нацбезпеки Роберт О'Брайен. Зазначивши, що не збирається коментувати гіпотетичні ситуації, такі, як "вихід Росії з Криму" або "відмову підтримувати сепаратистів в Україні", він заявив, що у Москви і Києва є шанс порозумітися.

"Так що не можу сказати, що США збираються робити це вічно",— відповів він на питання, чи буде продовжуватися військова допомога Україні після виконання Росією перерахованих вище умов.

Як повідомляли Українські Новини, на наступного тижня відбудуться перші відкриті слухання з імпічменту Трампа.

Раніше американські ЗМІ назвали ім'я розвідника, який подав скаргу на розмову Трампа з Зеленським.

Також 25 вересня Білий дім оприлюднив першу стенограму телефонної розмови Трампа і Зеленського.

Крім того, США запустили процедуру імпічменту Трампа з-за можливого тиску на Зеленського в ході телефонної розмови з метою отримання політичної вигоди.