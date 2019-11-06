На следующей неделе пройдут первые открытые слушания по импичменту Трампа

На следующей неделе проведут первые открытые слушания по делу об импичменте президента США Дональда Трампа, который пригласит Зеленского в Белый дом. Об этом заявил председатель комитета по вопросам разведки Палаты представителей Конгресса США Адам Шифф, передает Reuters.

Так, сообщается, что временный поверенный по делам США в Украине Уильям Тейлор и заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент будут свидетельствовать 13 ноября, а бывшая посол США в Украине Мари Йованович - 15 ноября.

Отмечается, что ранее Тейлор, Кент и Йованович уже свидетельствовали по делу об импичменте, но не на открытых заседаниях.

Как сообщали Українські Новини, американские СМИ назвали имя разведчика, который подал жалобу на разговор Трампа с Зеленским.

Ранее США запустили процедуру импичмента Трампа из-за возможного давления на Зеленского в ходе телефонного разговора с целью получения политической выгоды.

Также Белый дом обнародовал стенограмму телефонного разговора Трампа и Зеленского.