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  • На следующей неделе пройдут первые открытые слушания по импичменту Трампа
06 ноября 2019, среда, 21:55 36
Америка 2019-11-06T21:55:04+02:00
Українські Новини
На следующей неделе пройдут первые открытые слушания по импичменту Трампа

На следующей неделе пройдут первые открытые слушания по импичменту Трампа

Мари Йованович, Дональд Трамп, импичмент Трампа
Дональд Трамп. Фото: @realDonaldTrump
Дональд Трамп. Фото: @realDonaldTrump

На следующей неделе проведут первые открытые слушания по делу об импичменте президента США Дональда Трампа, который пригласит Зеленского в Белый дом. Об этом заявил председатель комитета по вопросам разведки Палаты представителей Конгресса США Адам Шифф, передает Reuters.

Так, сообщается, что временный поверенный по делам США в Украине Уильям Тейлор и заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент будут свидетельствовать 13 ноября, а бывшая посол США в Украине Мари Йованович - 15 ноября.

Отмечается, что ранее Тейлор, Кент и Йованович уже свидетельствовали по делу об импичменте, но не на открытых заседаниях.

Как сообщали Українські Новини, американские СМИ назвали имя разведчика, который подал жалобу на разговор Трампа с Зеленским.

Ранее США запустили процедуру импичмента Трампа из-за возможного давления на Зеленского в ходе телефонного разговора с целью получения политической выгоды.

Также Белый дом обнародовал стенограмму телефонного разговора Трампа и Зеленского. 

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