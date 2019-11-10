подписаться на рассылку
24.35 24.65
26.8 27.3
˟
10 ноября 2019, воскресенье, 17:33 2123
Общество 2019-11-10T17:34:12+02:00
Українські Новини
В Украину пытались завести зараженные турецкие помидоры

В Украину пытались завести зараженные турецкие помидоры

Помидоры, Импорт, Турция, Пищевые продукты, Санитарные нормы
Помидор. Фото: pexels
Помидор. Фото: pexels

В морском транспортном порту "Черноморск", Одесская область, не пропустили на территорию Украины партию томатов из Турции весом 23,5 тонны, а ранее в завезенных из Польши помидорах обнаружили карантинный организм.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителя. 

В службе сообщили, что при проведении фитосанитарного контроля импортных грузов в партии турецких помидоров обнаружили карантинный организм, а именно южноамериканскую томатную моль.

Поскольку груз был зараженным, его вернули назад в Турцию. Также в страну должны прислать нотификацию о несоответствии груза фитосанитарным требованиям Украины.

Как сообщали Українські Новини, в середине июля 2019 цены на тепличные томаты на оптовых рынках Украины взлетели до невиданных показателей 25-35 грн/кг, но в начале августа цены на них упали рекордные 25%.

Тем временем в январе-августе 2019 года импорт товаров превысил экспорт на 5 842,7 млн долларов, а отрицательное сальдо внешней торговли товарами за первое полугодие ухудшилось.

Больше новостей о: Помидоры Импорт Турция Пищевые продукты Санитарные нормы

Архив
Новости
Николаевский зоопарк обзаведется двумя новыми животными 19:09
Партия должна быть секси и возбуждать, - новый глава "Слуги народа" назвал приоритеты политсилы 18:46
Во Франции ввели чрезвычайное положение из-за климата 18:24
В Украину пытались завести зараженные турецкие помидоры 17:33
Польша передала задержанного ветерана АТО Мазура на поруки консула 16:49
больше новостей
Доллар по 24 отменяется: финансист спрогнозировал курс гривны 05:50
ДТП под Киевом. Фото: Информатор.
Под Киевом BMW вылетел на встречную и протаранил четыре автомобиля 20:23
Евгений Киселев рассказал, как его отстранили от эфира на телеканале "Прямой" за отказ поддержать Порошенко на выборах 23:05
Зеленский с трубой. Скриншот :Instagram/zelenskiy_fans
Видео дня: Зеленский показал, как усиленно тренируется с трубой в спортзале 22:55
Должников за коммуналку не будут выпускать за границу и введут арест имущества 07:00
больше новостей
Зарплата Гончарука "перевалила" за 60 тысяч гривен из-за его интенсивного труда 06:50 Документ
Должников за коммуналку не будут выпускать за границу и введут арест имущества 07:00
Только 5,1% жителей "Л/ДНР" хотят, чтобы Донбасс был частью Украины, как прежде 17:12
Кулеба заявил, что Украине нужно научиться жить с Россией 11:54
Всемирный банк поддержал земельную реформу в Украине 19:21
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok