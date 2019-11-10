В Украину пытались завести зараженные турецкие помидоры

В морском транспортном порту "Черноморск", Одесская область, не пропустили на территорию Украины партию томатов из Турции весом 23,5 тонны, а ранее в завезенных из Польши помидорах обнаружили карантинный организм.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителя.

В службе сообщили, что при проведении фитосанитарного контроля импортных грузов в партии турецких помидоров обнаружили карантинный организм, а именно южноамериканскую томатную моль.

Поскольку груз был зараженным, его вернули назад в Турцию. Также в страну должны прислать нотификацию о несоответствии груза фитосанитарным требованиям Украины.

Как сообщали Українські Новини, в середине июля 2019 цены на тепличные томаты на оптовых рынках Украины взлетели до невиданных показателей 25-35 грн/кг, но в начале августа цены на них упали рекордные 25%.

Тем временем в январе-августе 2019 года импорт товаров превысил экспорт на 5 842,7 млн долларов, а отрицательное сальдо внешней торговли товарами за первое полугодие ухудшилось.