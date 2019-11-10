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  • Самолет с пассажирами на борту загорелся во время рейса из Украины в Египет
10 ноября 2019, воскресенье, 10:15 539
Европа 2019-11-10T10:18:11+02:00
Українські Новини
Самолет с пассажирами на борту загорелся во время рейса из Украины в Египет

Самолет с пассажирами на борту загорелся во время рейса из Украины в Египет

Самолет, SkyUp, пожар в самолете

В аэропорту египетского курортного города Шарм-эль-Шейх загорелся самолет украинской авиакомпании SkyUp с пассажирами на борту.

Об этом сообщило министерство гражданской авиации Египта, передают Українські Новини.

Самолет осуществлял рейс из Запорожья, на борту было 189 пассажиров и 7 членов экипажа.

Известно, что загорелось шасси после приземления самолета из-за утечки масла из гидравлической системы.

Пассажиры и экипаж самолета были экстренно эвакуированы.

В пресс-службе компании отметили, что посадка самолета B737 UR-SQH, выполнявшего рейс SQP 7153 по маршруту "Запорожье - Шарм-эль-Шейх", прошла в штатном режиме.

При заруливании на стоянку было обнаружено задымление, которое быстро потушили сотрудники аэропорта без подключения спецтехники.

Как сообщали Українські Новини, в Испании самолет перед посадкой наполнился дымом.

Ранее в "Шереметьево" отменили рейс Sukhoi Superjet в Ригу из-за запаха гари в салоне. Основной версией пожара в самолете в "Шереметьево" является ошибка пилота. СМИ писали, что в пожаре самолета в московском Шереметьево погиб гражданин США.

Также самолет в Борисполе сел из-за влетевшей в левый двигатель птицы.

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