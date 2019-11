Самолет с пассажирами на борту загорелся во время рейса из Украины в Египет

Об этом сообщило министерство гражданской авиации Египта, передают Українські Новини.

Самолет осуществлял рейс из Запорожья, на борту было 189 пассажиров и 7 членов экипажа.

Известно, что загорелось шасси после приземления самолета из-за утечки масла из гидравлической системы.

Пассажиры и экипаж самолета были экстренно эвакуированы.

В пресс-службе компании отметили, что посадка самолета B737 UR-SQH, выполнявшего рейс SQP 7153 по маршруту "Запорожье - Шарм-эль-Шейх", прошла в штатном режиме.

При заруливании на стоянку было обнаружено задымление, которое быстро потушили сотрудники аэропорта без подключения спецтехники.

SkyUp Boeing 737-800 (UR-SQH) on flight #PQ7153 taxied to its parking stand after landing runway 04 (L/R) at Sharm El Sheikh Intl Airport (HESH), Egypt when hydraulic fluid leaked onto hot brakes causing flames in the left maingear. The fire was exinguished quickly. pic.twitter.com/SpPM3E1kAZ