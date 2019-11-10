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10 ноября 2019, воскресенье, 09:20 13
Общество 2019-11-10T09:20:32+02:00
Українські Новини
Синоптики предупредили киевлян о тумане в воскресенье

Синоптики предупредили киевлян о тумане в воскресенье

Прогноз погоды, погода в Киеве, Туман в Киеве
Туман. Фото: facebook.com/DronariumUkraine
Туман. Фото: facebook.com/DronariumUkraine

Сегодня, 10 ноября, в Киеве ожидается ухудшение видимости из-за тумана. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра, передают Українські Новини.

Так, по данным синоптиков, что осадков в столице не ожидается, в Киеве сегодня температура воздуха будет держаться на уровне 12-15 градусов тепла.

Однако, синоптики предупредили жителей и гостей столицы о тумане в первой половине дня и видимости 200-500 м.

В КГГА рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане придерживаться следующих советов:

  • снизить скорость движения;
  • при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;
  • держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
  • при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
  • избегать резких маневров на дороге.

Как сообщали Українські Новини, октябрськая погода побила рекорды тепла почти по всему миру.

Тем временем синоптик дал прогноз на всю зиму.

А погода в ноябре установила в Киеве уже второй "теплый" рекорд за неделю.

Ранее синоптик предупредила о штормовом ветре и дождях с апрельской температурой.

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