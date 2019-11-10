Синоптики предупредили киевлян о тумане в воскресенье

Сегодня, 10 ноября, в Киеве ожидается ухудшение видимости из-за тумана. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра, передают Українські Новини.

Так, по данным синоптиков, что осадков в столице не ожидается, в Киеве сегодня температура воздуха будет держаться на уровне 12-15 градусов тепла.

Однако, синоптики предупредили жителей и гостей столицы о тумане в первой половине дня и видимости 200-500 м.

В КГГА рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане придерживаться следующих советов:

снизить скорость движения;

при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;

держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;

при остановке включить аварийную световую сигнализацию;

избегать резких маневров на дороге.

Как сообщали Українські Новини, октябрськая погода побила рекорды тепла почти по всему миру.

Тем временем синоптик дал прогноз на всю зиму.

А погода в ноябре установила в Киеве уже второй "теплый" рекорд за неделю.

Ранее синоптик предупредила о штормовом ветре и дождях с апрельской температурой.