Синоптики предупредили киевлян о тумане в воскресенье

Сегодня, 10 ноября, в Киеве ожидается ухудшение видимости из-за тумана. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра, передают Українські Новини. Так, по данным синоптиков, что осадков в столице не ожидается, в Киеве сегодня температура воздуха будет держаться на уровне 12-15 градусов тепла. Однако, синоптики предупредили жителей и гостей столицы о тумане в первой половине дня и видимости 200-500 м. В КГГА рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане придерживаться следующих советов: снизить скорость движения; при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом; держать безопасную дистанцию с другими автомобилями; при остановке включить аварийную световую сигнализацию; избегать резких маневров на дороге. Как сообщали Українські Новини, октябрськая погода побила рекорды тепла почти по всему миру. Тем временем синоптик дал прогноз на всю зиму. А погода в ноябре установила в Киеве уже второй "теплый" рекорд за неделю. Ранее синоптик предупредила о штормовом ветре и дождях с апрельской температурой.