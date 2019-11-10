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10 ноября 2019, воскресенье, 08:30 189
Внешняя политика 2019-11-10T08:35:59+02:00
Українські Новини
Трамп анонсировал публикацию его второго разговора с Зеленским во вторник

Трамп анонсировал публикацию его второго разговора с Зеленским во вторник

Стенограмма, Владимир Зеленский, Дональд Трамп
Дональд Трамп. Фото: @realDonaldTrump
Дональд Трамп. Фото: @realDonaldTrump

Президент США Дональд Трамп анонсировал публикацию Белым домом стенограммы второго разговора с Президентом Украины Владимиром Зеленским во вторник, 12 ноября. Об этом Трамп заявил в субботу на Объединенной базе Эндрюс, сообщает Reuters.

Так, Трамп назвал вторую стенограмму очень важной.

"У нас появится еще одна стенограмма, которая очень важна … Я дам вам вторую стенограмму, потому что у меня было два разговора с президентом Украины", - отметил Трамп.

Так, по его словам, стенограмма, вероятно, будет опубликована во вторник, 12 ноября.

Как сообщали Українські Новини, на следующей неделе пройдут первые открытые слушания по импичменту Трампа.

Ранее американские СМИ назвали имя разведчика, который подал жалобу на разговор Трампа с Зеленским.

Также 25 сентября Белый дом обнародовал первую стенограмму телефонного разговора Трампа и Зеленского. 

Кроме того, США запустили процедуру импичмента Трампа из-за возможного давления на Зеленского в ходе телефонного разговора с целью получения политической выгоды.

Больше новостей о: Стенограмма Владимир Зеленский Дональд Трамп

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