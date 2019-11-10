підписатися на розсилку
24.35 24.65
26.8 27.3
˟
10 листопада 2019, неділя, 08:30 8
Зовнішня політика 2019-11-10T08:37:31+02:00
Українські Новини
Трамп анонсував публікацію його другої розмови із Зеленським у вівторок

Трамп анонсував публікацію його другої розмови із Зеленським у вівторок

Дональд Трамп, Володимир Зеленський, Стенограма
Дональд Трамп. Фото: @realDonaldTrump
Дональд Трамп. Фото: @realDonaldTrump

Президент США Дональд Трамп анонсував публікацію Білим домом стенограми другої розмови з Президентом України Володимиром Зеленським у вівторок, 12 листопада. Про це Трамп заявив у суботу на Об'єднаній базі Ендрюс, повідомляє Reuters.

Так, Трамп назвав другу стенограму дуже важливою.

"У нас з'явиться ще одна стенограма, яка дуже важлива ... Я дам вам другу стенограму, тому що у мене було дві розмови з президентом України", - зазначив Трамп.

Так, за його словами, стенограма, ймовірно, буде опублікована у вівторок, 12 листопада.

Як повідомляли Українські Новини, наступного тижня відбудуться перші відкриті слухання з імпічменту Трампа.

Раніше американські ЗМІ назвали ім'я розвідника, який подав скаргу на розмову Трампа з Зеленським.

Також 25 вересня Білий дім оприлюднив першу стенограму телефонної розмови Трампа і Зеленського.

Крім того, США запустили процедуру імпічменту Трампа через можливий тиск на Зеленського під час телефонної розмови з метою отримання політичної вигоди.

Більше новин про: Дональд Трамп Володимир Зеленський Стенограма

Архів
Новини
У Харкові поліцейський зі спільником побили та пограбували чоловіка 08:55
Трамп анонсував публікацію його другої розмови із Зеленським у вівторок 08:30
На Донбасі бойовики обстрілювали позиції ЗСУ майже 20 разів, поранений військовий 08:05
У Київській області субсидіантам виплатили допомогу за жовтень уже за новими правилами 06:30
Комітет захисту журналістів з Нью-Йорка засудив наміри Зелінського обмежити свободу слова 23:55
більше новин
Затримана на великому хабарі співробітниця НБУ виявилася дружиною екс-прокурора у справі Гандзюк 15:04
У Зеленського збираються легалізувати гральний бізнес з розводками і підставами, - журналіст 10:37
Приватизація "Укртелекому" вивела компанію на рівень світових гравців в галузі, - ЗМІ 12:05
Західним інвесторам подобається сьогоднішній "драйв" в Україні, – гендиректор ДТЕК 13:10
ДТП з таксі в Києві. Фото: Інформатор
У Києві таксі знесло 15 метрів залізної огорожі і перевернулося 10:55
більше новин
ЦВК закупила 18 автомобілів Toyota у фірми екс-регіонала 12:56
Світовий банк підтримав земельну реформу в Україні 19:21
Олігархи ще ніколи не мали так мало впливу на владу, як зараз, - Гончарук 13:31
У НСЖУ назвали драконівською пропозицію Зеленського затвердити в законі стандарти новин 16:24
Тільки 5,1% жителів "Л/ДНР" хочуть, щоб Донбас був частиною України, як раніше 17:12
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok