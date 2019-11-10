Трамп анонсував публікацію його другої розмови із Зеленським у вівторок

Президент США Дональд Трамп анонсував публікацію Білим домом стенограми другої розмови з Президентом України Володимиром Зеленським у вівторок, 12 листопада. Про це Трамп заявив у суботу на Об'єднаній базі Ендрюс, повідомляє Reuters.

Так, Трамп назвав другу стенограму дуже важливою.

"У нас з'явиться ще одна стенограма, яка дуже важлива ... Я дам вам другу стенограму, тому що у мене було дві розмови з президентом України", - зазначив Трамп.

Так, за його словами, стенограма, ймовірно, буде опублікована у вівторок, 12 листопада.

Як повідомляли Українські Новини, наступного тижня відбудуться перші відкриті слухання з імпічменту Трампа.

Раніше американські ЗМІ назвали ім'я розвідника, який подав скаргу на розмову Трампа з Зеленським.

Також 25 вересня Білий дім оприлюднив першу стенограму телефонної розмови Трампа і Зеленського.

Крім того, США запустили процедуру імпічменту Трампа через можливий тиск на Зеленського під час телефонної розмови з метою отримання політичної вигоди.