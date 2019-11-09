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09 ноября 2019, суббота, 22:55 312
Президент 2019-11-09T23:04:08+02:00
Українські Новини
Видео дня: Зеленский показал, как усиленно тренируется с трубой в спортзале

Видео дня: Зеленский показал, как усиленно тренируется с трубой в спортзале

Видео дня, Спортзал, Владимир Зеленский

На фанатской странице Владимира Зеленского, который ранее показал свою тренировку в спортзале в белых носках, в соцсети Instagram появилось очередное видео его тренировки. На нем Президент Украины с голым торсом тренирует мышцы корпуса и пресса, размахивая трубой под названием ViPR.

На видео показано, как следуя указаниям тренера, он выполняет быстрые повороты корпуса вправо и влево, держа перед собой трубу. "Только двигается корпус, таз зафиксирован, колени на месте", – говорит ему инструктор.

 
 
 
 
 
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Спорт 💚

Публикация от Володимир Зеленський фан клуб (@zelenskiy_fans)

В комментариях многие пользователи восхищаются физической формой президента и говорят, что никто из его предшественников не мог похвастаться такой же.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский назвал Юнкера "теплым дядькой", крутя педали в спортзале в эфире "1+1"

Ранее Зеленский поделился на своей персональной странице в социальной сети Facebook фотографией из тренажерного зала. При этом глава государства отметил, что занимается физическими упражнениями непосредственно в здании Администрации Президента (теперь - Офис Президента) на улице Банковой. Тогда он порадовался, что предыдущая власть не украла из зала гантели.

Кроме того, Зеленский и Богдан снялись в плавках в одесском море для видео о проверке воды.

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Зеленский с трубой. Скриншот :Instagram/zelenskiy_fans
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