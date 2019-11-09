Видео дня: Зеленский показал, как усиленно тренируется с трубой в спортзале

На фанатской странице Владимира Зеленского, который ранее показал свою тренировку в спортзале в белых носках, в соцсети Instagram появилось очередное видео его тренировки. На нем Президент Украины с голым торсом тренирует мышцы корпуса и пресса, размахивая трубой под названием ViPR.

На видео показано, как следуя указаниям тренера, он выполняет быстрые повороты корпуса вправо и влево, держа перед собой трубу. "Только двигается корпус, таз зафиксирован, колени на месте", – говорит ему инструктор.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Спорт 💚 Публикация от Володимир Зеленський фан клуб (@zelenskiy_fans) 8 Ноя 2019 в 10:51 PST

В комментариях многие пользователи восхищаются физической формой президента и говорят, что никто из его предшественников не мог похвастаться такой же.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский назвал Юнкера "теплым дядькой", крутя педали в спортзале в эфире "1+1"

Ранее Зеленский поделился на своей персональной странице в социальной сети Facebook фотографией из тренажерного зала. При этом глава государства отметил, что занимается физическими упражнениями непосредственно в здании Администрации Президента (теперь - Офис Президента) на улице Банковой. Тогда он порадовался, что предыдущая власть не украла из зала гантели.

Кроме того, Зеленский и Богдан снялись в плавках в одесском море для видео о проверке воды.