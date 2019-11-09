Большинство жителей оккупированных территорий считают войну на Донбассе внутренним конфликтом Украины

В то время, как только 5,1% жителей "Л/ДНР" хотят, чтобы Донбасс был частью Украины, как прежде, 76% опрошенных компанией "Нью Имидж Маркетинг Групп" жителей временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей считают войну на Донбассе внутренним украинским конфликтом.

Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, опубликованные на сайте издания "Зеркало недели", передают Українськi Новини.

76% "полностью согласны" и "скорее согласны" с тем, что война в Донбассе — это внутренний украинский конфликт (35,6% и 40,5% соответственно). "Скорее не согласны" с этим — 14,1%. Абсолютно несогласных набралось 9,3%. 3,1% "полностью согласны" с тем, что война в Донбассе была начата Россией и местными пророссийскими группировками. 6,4% с этим "скорее согласны".

При этом 86% с тем, что у истоков конфликта стояли пророссийские группировки и Москва — "скорее не согласны" (45,1%) и "абсолютно не согласны" (44,9%).

Кроме того, 63,6% опрошенных считают, что восстановление Донбасса должно быть проведено за счет средств Украины.

29,3% считают справедливым принудить к оплате восстановления Донбасса украинских олигархов. 18,5% — не хотят зависимости в этом вопросе ни от кого, и рассчитывают на собственные силы. 17% готовы возложить эту ношу на США.

Исследование проводилось с 7 по 31 октября.

Было опрошено 1 606 респондентов: 800 — в неподконтрольной части Луганской и 806 — в неподконтрольной части Донецкой областей. Для расчета выборки были использованы официальные статистические данные 2014 года, которые были скорректированы с учетом существующих демографических данных ВПЛ, покинувших неподконтрольные территории. Интервью face-to-face проводились в домохозяйствах респондентов по структурированной анкете. Погрешность результатов не превышает 3,2%.

Как сообщали Українськi Новини, 43,6% опрошенных "Нью Имидж Маркетинг Групп" жителей неподконтрольных территорий на Донбассе могут купить только еду, одежду и обувь.

Как сообщали Українськi Новини, 43,6% жителей неподконтрольных территорий в Луганской и Донецкой областях могут позволить себе купить только еду, одежду и обувь, но чтобы купить мобильный телефон, хороший костюм или пылесос приходится одалживать деньги или копить.

Тем временем для жителей оккупированных территорий Донбасса лидерами доверия среди украинских политиков являются Юрий Бойко и Виктор Медведчук.

Также менее 8% жителей "ДНР" и "ЛНР" получили российский паспорт.