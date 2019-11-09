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09 ноября 2019, суббота, 21:56 82
Общество 2019-11-09T21:57:15+02:00
Українські Новини
Большинство жителей оккупированных территорий считают войну на Донбассе внутренним конфликтом Украины

Большинство жителей оккупированных территорий считают войну на Донбассе внутренним конфликтом Украины

Соцопрос, война на Донбассе
Обстрелы на Донбассе. Фото: штаб ООС
Обстрелы на Донбассе. Фото: штаб ООС

В то время, как только 5,1% жителей "Л/ДНР" хотят, чтобы Донбасс был частью Украины, как прежде, 76% опрошенных компанией "Нью Имидж Маркетинг Групп" жителей временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей считают войну на Донбассе внутренним украинским конфликтом.

Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, опубликованные на сайте издания "Зеркало недели", передают Українськi Новини.

76% "полностью согласны" и "скорее согласны" с тем, что война в Донбассе — это внутренний украинский конфликт (35,6% и 40,5% соответственно). "Скорее не согласны" с этим — 14,1%. Абсолютно несогласных набралось 9,3%. 3,1% "полностью согласны" с тем, что война в Донбассе была начата Россией и местными пророссийскими группировками. 6,4% с этим "скорее согласны".

При этом 86% с тем, что у истоков конфликта стояли пророссийские группировки и Москва — "скорее не согласны" (45,1%) и "абсолютно не согласны" (44,9%).

Кроме того, 63,6% опрошенных считают, что восстановление Донбасса должно быть проведено за счет средств Украины.

29,3% считают справедливым принудить к оплате восстановления Донбасса украинских олигархов. 18,5% — не хотят зависимости в этом вопросе ни от кого, и рассчитывают на собственные силы. 17% готовы возложить эту ношу на США.
Исследование проводилось с 7 по 31 октября. 

Было опрошено 1 606 респондентов: 800 — в неподконтрольной части Луганской и 806 — в неподконтрольной части Донецкой областей. Для расчета выборки были использованы официальные статистические данные 2014 года, которые были скорректированы с учетом существующих демографических данных ВПЛ, покинувших неподконтрольные территории. Интервью face-to-face проводились в домохозяйствах респондентов по структурированной анкете. Погрешность результатов не превышает 3,2%.

Как сообщали Українськi Новини, 43,6% опрошенных "Нью Имидж Маркетинг Групп" жителей неподконтрольных территорий на Донбассе могут купить только еду, одежду и обувь.

Как сообщали Українськi Новини, 43,6% жителей неподконтрольных территорий в Луганской и Донецкой областях могут позволить себе купить только еду, одежду и обувь, но чтобы купить мобильный телефон, хороший костюм или пылесос приходится одалживать деньги или копить.

Тем временем для жителей оккупированных территорий Донбасса лидерами доверия среди украинских политиков являются Юрий Бойко и Виктор Медведчук.

Также менее 8% жителей "ДНР" и "ЛНР" получили российский паспорт.

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