Тільки 5,1% жителів "Л/ДНР" хочуть, щоб Донбас був частиною України, як раніше

64,3% опитаних компанією "Нью Імідж Маркетинг Груп" жителів тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей бачать Донбас частиною Росії, в той час, як більшість можуть купити лише харчі, одяг і взуття.

Про це свідчать результати соцопитування, які опубліковані на сайті видання "Дзеркало тижня", передають Українські Новини.

50,9 % вважають, що нинішні території "ЛНР/ДНР" повинні стати частиною Росії, ще 13,4% — частиною Росії, але з особливим статусом.

Лише 5,1% опитаних бажають, щоб Донбас був частиною України, як раніше. Ще 13,4% бачать нині підконтрольні "ЛНР/ДНР" частиною території України, але з особливим статусом. Таким чином 18,5% опитаних бачать майбутнє Донбасу в складі України. Незалежності хочуть 16,2% респондентів.

Дослідження проводилося з 7 по 31 жовтня.

Було опитано 1606 респондентів: 800 — у непідконтрольній частині Луганської і 806 — в непідконтрольній частині Донецької областей.

Для розрахунку вибірки були використані офіційні статистичні дані 2014 року, які були скориговані з урахуванням існуючих демографічних даних ВПО, які залишили непідконтрольні території.

Інтерв'ю face-to-face проводилися в домогосподарствах респондентів за структурованою анкетою.

Похибка результатів не перевищує 3,2%.

Як повідомляли Українські Новини, для жителів окупованих територій Донбасу лідерами довіри серед українських політиків є Юрій Бойко та Віктор Медведчук.

Тим часом 53,7% опитаних Київським міжнародним інститутом соціології виступають проти припинення військових дій і визнання самопроголошених "Донецької народної республіки" "Луганської народної республіки".