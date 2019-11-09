підписатися на розсилку
24.35 24.65
26.8 27.3
˟
09 листопада 2019, субота, 17:12 22
Суспільство 2019-11-09T18:30:02+02:00
Українські Новини
Тільки 5,1% жителів "Л/ДНР" хочуть, щоб Донбас був частиною України, як раніше

Тільки 5,1% жителів "Л/ДНР" хочуть, щоб Донбас був частиною України, як раніше

Донбас, російська окупація, Новини ДНР, Новини ЛНР, окупація

64,3% опитаних компанією "Нью Імідж Маркетинг Груп" жителів тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей бачать Донбас частиною Росії, в той час, як більшість можуть купити лише харчі, одяг і взуття.

Про це свідчать результати соцопитування, які опубліковані на сайті видання "Дзеркало тижня", передають Українські Новини.

50,9 % вважають, що нинішні території "ЛНР/ДНР" повинні стати частиною Росії, ще 13,4% — частиною Росії, але з особливим статусом.

Лише 5,1% опитаних бажають, щоб Донбас був частиною України, як раніше. Ще 13,4% бачать нині підконтрольні "ЛНР/ДНР" частиною території України, але з особливим статусом. Таким чином 18,5% опитаних бачать майбутнє Донбасу в складі України. Незалежності хочуть 16,2% респондентів.

Дослідження проводилося з 7 по 31 жовтня.

Було опитано 1606 респондентів: 800 — у непідконтрольній частині Луганської і 806 — в непідконтрольній частині Донецької областей.

Для розрахунку вибірки були використані офіційні статистичні дані 2014 року, які були скориговані з урахуванням існуючих демографічних даних ВПО, які залишили непідконтрольні території.

Інтерв'ю face-to-face проводилися в домогосподарствах респондентів за структурованою анкетою.

Похибка результатів не перевищує 3,2%.

Як повідомляли Українські Новини, для жителів окупованих територій Донбасу лідерами довіри серед українських політиків є Юрій Бойко та Віктор Медведчук.

Тим часом 53,7% опитаних Київським міжнародним інститутом соціології виступають проти припинення військових дій і визнання самопроголошених "Донецької народної республіки" "Луганської народної республіки".

Більше новин про: Донбас російська окупація Новини ДНР Новини ЛНР окупація

Архів
Новини
Розмови про реприватизацію вб'ють інтерес великих іноземних інвесторів до України, - Фесенко 18:09
Менше ніж 8% жителів "ДНР" і "ЛНР" отримали російський паспорт 17:49
Поліція шукає підозрюваного у кримінальному злочині, який втік під час конвоювання 17:34
Тільки 5,1% жителів "Л/ДНР" хочуть, щоб Донбас був частиною України, як раніше 17:12
Гончарук взяв собі в радники екс-депутата від БПП 16:59
більше новин
Затримана на великому хабарі співробітниця НБУ виявилася дружиною екс-прокурора у справі Гандзюк 15:04
У Зеленського збираються легалізувати гральний бізнес з розводками і підставами, - журналіст 10:37
Приватизація "Укртелекому" вивела компанію на рівень світових гравців в галузі, - ЗМІ 12:05
Західним інвесторам подобається сьогоднішній "драйв" в Україні, – гендиректор ДТЕК 13:10
Джек Ма приїхав до Ярославського і справив фурор, виступаючи перед студентами Харківського університету 20:20
більше новин
ЦВК закупила 18 автомобілів Toyota у фірми екс-регіонала 12:56
Kyiv Smart Card. Фото: Facebook/ Київський метрополітен
Електронний квиток в Києві не працює в годину пік: люди вимагають безкоштовного проїзду, пенсіонери "беруть метро штурмом" 08:20
Побити Геруса захоче кожен, коли отримає нові платіжки за комуналку, - Ляшко 17:48
Олігархи ще ніколи не мали так мало впливу на владу, як зараз, - Гончарук 13:31
Затонула яхта. Фото: I. LOVE.OBOLON/Facebook
Яхта затонула в київській акваторії на Оболоні 15:55
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok