Премьер-министр Алексей Гончарук обвиняет предыдущий состав Министерства юстиции в защите частных, а не государственных интересов.

Об этом он сказал во время киевского международного экономического форума, передают Українськi Новини.

"Я убежден в том, что в предыдущем составе Министерства юстиции преобладал частный интерес, в первую очередь. Я не буду называть фамилии, это работа правоохранительных органов. Мне достоверно известно, что там приоритетом были далеко не государственные интересы", - сказал он.

По его словам, новый состав Министерства юстиции будет стоять на страже правил и отстаивать государственные интересы.

Как сообщали Українськi Новини, в то время, как первый помощник Зеленского Шефир тайно ездил в офис Коломойского, премьер-министр Украины Алексей Гончарук убежден, что олигархи еще никогда не имели так мало влияния на власти страны, как сейчас.

Тем временем заработная плата премьер-министра Алексея Гончарука за октябрь составила 60 тыс. гривен. У Алексея Гончарука есть 1 штатный и 14 внештатных советников.