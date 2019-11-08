Первый помощник Зеленского Шефир тайно ездил в офис Коломойского, - "Схемы"

Так, сообщается, что 28 октября Шефир приезжал в офис Коломойского поздно вечером на служебном автомобиле Государственного управления делами.

Журналисты попросили прокомментировать Шефира данную информацию. Он утверждал, что встречался с олигархом и был там по "делам студии "Квартал 95", а не из-за вопроса деятельности Зеленского.

"Я не штатный работник, я - внештатный помощник (президента), и остаюсь работать еще в студии "Квартал 95". Я работаю там. Считаюсь там. А как вы хотели? Мне на что-то же жить надо. Надо зарплату получать", - заявил он.

Также он признал, что в тот вечер он встречался именно с Коломойским. Сам олигарх, которому журналисты позвонили сразу же после звонка Шефиру, не стал признавать, что первый помощник президента приезжал именно к нему.

"Он ко мне в офис не приезжал. Он приезжал к товарищу Миндичу. А я его встретил в прихожей ... Да, минута, "привет-пока". Он приезжал по вопросам "квартальным". Я не веду эти вопросы. Вот они там, насколько я знаю, согласовывали планы на следующий год", - рассказал олигарх.

Кроме того, журналисты спросили бизнесмена, влияет ли он на деятельность президента Зеленского через его помощника Шефира.

"Увидел, что он приехал, спросил: а что, какими судьбами? А он: к Тимуру. Ну ладно. Успехов ... Я очень осторожен в этом. Тем более, мы находимся с Миндичем на разных этажах. Я заходил к Палице, а Шефир заходил к Миндичу", - ответил Коломойский.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский собрался ставить Коломойскому ультиматум.

Ранее Богдан рассказал послам "Большой семерки", что Зеленский не видит оснований для возврата Приватбанка Коломойскому.