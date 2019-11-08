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  • Первый помощник Зеленского Шефир тайно ездил в офис Коломойского, - "Схемы"
08 ноября 2019, пятница, 08:45 55
Политика 2019-11-08T08:54:30+02:00
Українські Новини
Первый помощник Зеленского Шефир тайно ездил в офис Коломойского, - "Схемы"

Первый помощник Зеленского Шефир тайно ездил в офис Коломойского, - "Схемы"

Владимир Зеленский, Игорь Коломойский, Сергей Шефир
Сергей Шефир. Фото: Макс Требухов/
Сергей Шефир. Фото: Макс Требухов/"Левый берег"

Совладелец "Квартала 95", первый помощник президента Владимира Зеленского Сергей Шефир, который считает своей основной задачей следить, чтобы Зеленский "оставался человеком", тайно посещал офис бизнесмена Игоря Коломойского. Об этом говорится в расследовании проекта "Схемы".

Так, сообщается, что 28 октября Шефир приезжал в офис Коломойского поздно вечером на служебном автомобиле Государственного управления делами.

Журналисты попросили прокомментировать Шефира данную информацию. Он утверждал, что встречался с олигархом и был там по "делам студии "Квартал 95", а не из-за вопроса деятельности Зеленского.

"Я не штатный работник, я - внештатный помощник (президента), и остаюсь работать еще в студии "Квартал 95". Я работаю там. Считаюсь там. А как вы хотели? Мне на что-то же жить надо. Надо зарплату получать", - заявил он.

Также он признал, что в тот вечер он встречался именно с Коломойским. Сам олигарх, которому журналисты позвонили сразу же после звонка Шефиру, не стал признавать, что первый помощник президента приезжал именно к нему.

"Он ко мне в офис не приезжал. Он приезжал к товарищу Миндичу. А я его встретил в прихожей ... Да, минута, "привет-пока". Он приезжал по вопросам "квартальным". Я не веду эти вопросы. Вот они там, насколько я знаю, согласовывали планы на следующий год", - рассказал олигарх.

Кроме того, журналисты спросили бизнесмена, влияет ли он на деятельность президента Зеленского через его помощника Шефира.

"Увидел, что он приехал, спросил: а что, какими судьбами? А он: к Тимуру. Ну ладно. Успехов ... Я очень осторожен в этом. Тем более, мы находимся с Миндичем на разных этажах. Я заходил к Палице, а Шефир заходил к Миндичу", - ответил Коломойский.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский собрался ставить Коломойскому ультиматум.

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