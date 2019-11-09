Олигархи еще никогда не имели так мало влияния на власть, как сейчас, - Гончарук

В то время, как первый помощник Зеленского Шефир тайно ездил в офис Коломойского, премьер-министр Украины Алексей Гончарук убежден, что олигархи еще никогда не имели так мало влияния на власти страны, как сейчас.

Об этом он заявил во время международного киевского экономического форума, передают Українськi Новини.

"На меня лично не влияет ни Ахметов, ни Коломойский", - сказал он.

Также он уверен, что Президент Владимир Зеленский самостоятельный и не управляется никакими смс-ками.

"То, что Коломойский куда-то возвращается... ну ок, я хочу это увидеть. Так мало влияния как они (олигархи) имеют сейчас, они не имели никогда", - сказал Гончарук.

Он подчеркнул, что не считает, что Коломойский куда-то возвращается и не считает, что влияние олигархов увеличивается, а наоборот считает, что оно уменьшается.

Как сообщали Українськi Новини, во время разговора с проживающим в Москве журналистом Джошуа Яффа Зеленский заверил, что не собирается давать Коломойскому никаких привилегий и будет настаивать на том, чтобы тот потратился на социальные и инфраструктурные объекты, как уже сделали Ринат Ахметова (купил автомобили скорой помощи) и Виктор Пинчук (купил квартиры освобожденным из плена морякам).

Также Зеленский собрался ставить Коломойскому ультиматум.

Ранее Богдан рассказал послам "Большой семерки", что Зеленский не видит оснований для возврата Приватбанка Коломойскому.