Гончарук розкритикував екс-керівництво Мін'юсту

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук звинувачує попередній склад Міністерства юстиції захисту приватних, а не державних інтересів.

Про це він сказав під час київського міжнародного економічного форуму, передають Українські Новини.

"Я переконаний в тому, що в попередньому складі Міністерства юстиції переважав приватний інтерес, в першу чергу. Я не буду називати прізвища, це робота правоохоронних органів. Мені достовірно відомо, що там пріоритетом були далеко не державні інтереси", - сказав він.

За його словами, новий склад Міністерства юстиції буде стояти на сторожі правил і відстоювати державні інтереси.

Як повідомляли Українські Новини, в той час, як перший помічник Зеленського Шефір таємно їздив в офіс Коломойського прем'єр-міністр України Олексій Гончарук переконаний, що олігархи ніколи не мали так мало впливу на владу країни, як зараз.

Тим часом заробітна плата прем'єр-міністра Олексія Гончарука за жовтень становила 60 тис. гривень. У Олексія Гончарука є 1 штатний і 14 позаштатних радників.