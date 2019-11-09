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09 листопада 2019, субота, 14:40 9
Кабмін 2019-11-09T15:01:18+02:00
Українські Новини
Гончарук розкритикував екс-керівництво Мін'юсту

Гончарук розкритикував екс-керівництво Мін'юсту

Прем'єр-міністр України, Мін'юст, Олексій Гончарук
Прем'єр-міністр Олексій Гончарук. Скріншот відео УП
Прем'єр-міністр Олексій Гончарук. Скріншот відео УП

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук звинувачує попередній склад Міністерства юстиції захисту приватних, а не державних інтересів.

Про це він сказав під час київського міжнародного економічного форуму, передають Українські Новини.

"Я переконаний в тому, що в попередньому складі Міністерства юстиції переважав приватний інтерес, в першу чергу. Я не буду називати прізвища, це робота правоохоронних органів. Мені достовірно відомо, що там пріоритетом були далеко не державні інтереси", - сказав він.

За його словами, новий склад Міністерства юстиції буде стояти на сторожі правил і відстоювати державні інтереси.

Як повідомляли Українські Новини, в той час, як перший помічник Зеленського Шефір таємно їздив в офіс Коломойського прем'єр-міністр України Олексій Гончарук переконаний, що олігархи ніколи не мали так мало впливу на владу країни, як зараз.

Тим часом заробітна плата прем'єр-міністра Олексія Гончарука за жовтень становила 60 тис. гривень. У Олексія Гончарука є 1 штатний і 14 позаштатних радників.

 

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