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09 ноября 2019, суббота, 06:50 602 Документ
Кабмин 2019-11-09T06:50:02+02:00
Українські Новини
Зарплата Гончарука "перевалила" за 60 тысяч гривен из-за его интенсивного труда

Зарплата Гончарука "перевалила" за 60 тысяч гривен из-за его интенсивного труда

Зарплата, зарплата премьер-министра, зарплата чиновников, Алексей Гончарук
Алексей Гончарук. Фото: Олексій Гончарук/Facebook
Алексей Гончарук. Фото: Олексій Гончарук/Facebook

Заработная плата премьер-министра Алексея Гончарука за октябрь составила 60 тыс. гривен в то время как он заявил, что обещанного повышения зарплат для учителей не будет.

Об этом говорится в ответе секретариата Кабинета Министров на запрос Українських Новин.

Сумма средств, начисленная Гончаруку в октябре, составила 60 087 гривен, из них должностной оклад – 19 091 гривна, надбавка за интенсивность труда – 19 091 гривна, премия – 19 091 гривна, командировочные – 2 814 гривен.

Сумма удержанных налогов составила 11 716 гривен.

Фактическая сумма, полученная премьером, составила 48 370 гривен.

За 2018 год Гончарук задекларировал более 1 млн 850 тыс. гривен доходов, автомобиль Jaguar и наличными - 100 тыс. гривен, 84 тыс. долларов и 36 тыс. евро. Кроме этого, Гончарук является собственником компании Global Health Resolution Perticipation B.V. (Нидерланды).

Как сообщали Українські Новини, Гончаруку дают советы 15 человек и только один из них - в штате. Также Гончарук за первый месяц премьерства получил зарплату в три раза больше оклада.

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