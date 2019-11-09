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09 ноября 2019, суббота, 11:48 12
Происшествия 2019-11-09T11:50:00+02:00
Українські Новини
В Киеве возле Шулявского моста нашли арсенал оружия с бомбами, гранатами и минами

В Киеве возле Шулявского моста нашли арсенал оружия с бомбами, гранатами и минами

Оружие, Арсенал, Снаряды, Шулявский мост, Шулявский путепровод
Бомбы возле Шулявского моста. Фото: kyivcity.gov.ua
Бомбы возле Шулявского моста. Фото: kyivcity.gov.ua

После того, как в конце октября над проспектом Победы в Киеве установили прогон Шулявского моста, спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям изъяли возле Шулявского моста в Киеве 101 артиллерийский снаряд времен Второй мировой войны.

Об этом говорится в сообщении Киевской государственной администрации, передают Українськi Новини.

Склад боеприпасов обнаружили в 30 метрах от Шулявского путепровода во время замены инженерных сетей.

"Замена инженерных сетей - очень полезный процесс. Только что при таких работах в 30 метрах от Шулявского путепровода обнаружили склад боеприпасов времен Второй мировой войны", - говорится в нем.

На место вызвали специалистов ГосЧС.

По данным пресс-службы спасателей, в целом изъяли 101 снаряд.

"В 3:20 9 ноября работы по изъятию боеприпасов завершены, в целом изъят 101 артиллерийский снаряд (47 - калибра 152 мм, 35 - калибра 122 мм, 8 - калибра 105 мм, 11 - калибра 76 мм), 3 минометные мины и 1 ручная граната", - отмечает пресс-служба ГосЧС.

Для проведения работ по выявлению и изъятию боеприпасов привлекалось 14 человек личного состава и 4 единицы техники.

Бомбы возле Шулявского моста. Фото: kyivcity.gov.uaБомбы возле Шулявского моста. Фото: kyivcity.gov.ua

Как сообщали Українські Новини, в октябре приняли решение, что Шулявский мост отремонтируют за миллиард гривен, а не за 830 млн. 

Ранее Кличко прогнозировал открытие Шулявского путепровода до конца 2019 года.

Тем временем правоохранители проверят тендеры по киевским мостам по просьбе Офиса Президента. А НАБУ расследует возможное злоупотребление служебным положением при строительстве Шулявского путепровода.

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Бомбы возле Шулявского моста. Фото: kyivcity.gov.ua
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