В Киеве возле Шулявского моста нашли арсенал оружия с бомбами, гранатами и минами

После того, как в конце октября над проспектом Победы в Киеве установили прогон Шулявского моста, спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям изъяли возле Шулявского моста в Киеве 101 артиллерийский снаряд времен Второй мировой войны.

Об этом говорится в сообщении Киевской государственной администрации, передают Українськi Новини.

Склад боеприпасов обнаружили в 30 метрах от Шулявского путепровода во время замены инженерных сетей.

"Замена инженерных сетей - очень полезный процесс. Только что при таких работах в 30 метрах от Шулявского путепровода обнаружили склад боеприпасов времен Второй мировой войны", - говорится в нем.

На место вызвали специалистов ГосЧС.

По данным пресс-службы спасателей, в целом изъяли 101 снаряд.

"В 3:20 9 ноября работы по изъятию боеприпасов завершены, в целом изъят 101 артиллерийский снаряд (47 - калибра 152 мм, 35 - калибра 122 мм, 8 - калибра 105 мм, 11 - калибра 76 мм), 3 минометные мины и 1 ручная граната", - отмечает пресс-служба ГосЧС.

Для проведения работ по выявлению и изъятию боеприпасов привлекалось 14 человек личного состава и 4 единицы техники.

Бомбы возле Шулявского моста. Фото: kyivcity.gov.ua

Как сообщали Українські Новини, в октябре приняли решение, что Шулявский мост отремонтируют за миллиард гривен, а не за 830 млн.

Ранее Кличко прогнозировал открытие Шулявского путепровода до конца 2019 года.

Тем временем правоохранители проверят тендеры по киевским мостам по просьбе Офиса Президента. А НАБУ расследует возможное злоупотребление служебным положением при строительстве Шулявского путепровода.