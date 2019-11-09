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09 ноября 2019, суббота, 09:16 126
Жизнь 2019-11-09T10:08:21+02:00
Українські Новини
Google ярким дудлом отметил юбилей падения Берлинской стены

Google ярким дудлом отметил юбилей падения Берлинской стены

Берлинская стена, Google, дудл
Берлинская стена в Берлине. Фото: dw.com
Берлинская стена в Берлине. Фото: dw.com

В субботу, 9 ноября, корпорация Google посвятила дудл знаменательному событию - 30-летию падения Берлинской стены, воссоединению Западной и Восточной Германии и разрушению символа холодной войны. Дудл был создан художником из Берлина Максом Гутером (Max Guther).

Дудл, посвященный 30-летию со дня падения Берлинской стены / Google Макс Гутер Дудл, посвященный 30-летию со дня падения Берлинской стены / Google Макс Гутер

Как сообщает DW, в Берлине еще в понедельник, 4 ноября, начались мероприятия, посвященные 30-летию падения Берлинской стены. Празднование продлится неделю, до 10 ноября.

Программа опубликована на специальном сайте Mauerfall30.berlin: всего запланировано более 200 мероприятий на семи различных площадках. В программу входят, в частности, инсталляции, выставки, презентации книг, авторские чтения, поэтический слэм. Одна из самых крупных инсталляций - "Облако" у Бранденбургских ворот, состоящее из около 30 тысяч посланий, в которых жители и гости Берлина минувшим летом поделились своими желаниями, надеждами, воспоминаниями и представлениями о будущем.

Напомним, Берлинская стена просуществовала 28 лет — с 13 августа 1961 года до 9 ноября 1989 года. Около полуночи 9 ноября возле стены у контрольно-пропускного пункта на улице Борнхолмер собралась толпа, намного превышающая численность пограничников. Тогда и прозвучала ставшая знаменитой фраза "Tor auf!" ("Открывай ворота!"). Приказ открыть вход был отдан офицером, несшим службу на КПП.

После того, как стена пала, более двух миллионов немцев смогли воссоединиться с родственниками по другую сторону Берлина. Возле бывшей стены несколько дней продолжались народные гуляния с песнями и танцами.

Как сообщали Українські Новини, Ангела Меркель рассказала, что бы она делала на пенсии, если бы Берлинскую стену не разрушили и ГДР до сих пор существовала бы. 

Ранее Google посвятил дудл легендарному джазмену Би Би Кингу. 13 сентября Google выпустила дудл в честь Ганса Кристиана Грама, ученого-биолога, а ранее корпорация посвятила дудл празднованию Независимости Украины.

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