Проблемы с отоплением: на Херсонщине тепло дали только в 8% жилья

В то время, как в Минсоцполитики назвали средний размер субсидии и сколько украинцы смогут сэкономить в октябре, по состоянию на 08:30 8 ноября в Украине к системам отопления подключено 97,2% социальных объектов и 92,5% жилых домов.

Об этом говорится в сообщении Министерства развития общин и территорий, передают Українськi Новини.

Согласно ему, Закарпатская, Ивано-Франковская, Винницкая, Черкасская, Тернопольская области уже полностью завершили подключение к отоплению социальных объектов и жилого фонда.

Менее 50% жилого фонда подключено к отоплению в Херсонской области (7,9%).

Черновицкая область возобновила подачу теплоносителя в жилые дома, по состоянию на утро 8 ноября к отоплению подключено 99,5% жилого фонда.

Полностью подключены к отоплению социальные объекты в Житомирской, Сумской и Николаевской областях, 99,9% таких зданий подключено к отоплению в Хмельницкой и Киевской областях.

В Киеве к отоплению подключено 99,9% объектов социальной сферы и 96,2% жилого фонда.

Как сообщали Українськi Новини, в Херсоне из-за проблем с отоплением пришлось сократить уроки.

Минрегион рассказал, куда обращатся, если в доме холодные батареи.

Сократить расходы на коммуналку можно благодаря модернизации.