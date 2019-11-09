подписаться на рассылку
24.35 24.65
26.85 27.35
˟
09 ноября 2019, суббота, 08:13 45
Экономика 2019-11-09T08:13:50+02:00
Українські Новини
Проблемы с отоплением: на Херсонщине тепло дали только в 8% жилья

Проблемы с отоплением: на Херсонщине тепло дали только в 8% жилья

Отопительный сезон, Отопление, Минрегион
Отопление.
Отопление.

В то время, как в Минсоцполитики назвали средний размер субсидии и сколько украинцы смогут сэкономить в октябре, по состоянию на 08:30 8 ноября в Украине к системам отопления подключено 97,2% социальных объектов и 92,5% жилых домов.

Об этом говорится в сообщении Министерства развития общин и территорий, передают Українськi Новини.

Согласно ему, Закарпатская, Ивано-Франковская, Винницкая, Черкасская, Тернопольская области уже полностью завершили подключение к отоплению социальных объектов и жилого фонда.

Менее 50% жилого фонда подключено к отоплению в Херсонской области (7,9%).

Черновицкая область возобновила подачу теплоносителя в жилые дома, по состоянию на утро 8 ноября к отоплению подключено 99,5% жилого фонда.

Полностью подключены к отоплению социальные объекты в Житомирской, Сумской и Николаевской областях, 99,9% таких зданий подключено к отоплению в Хмельницкой и Киевской областях.

В Киеве к отоплению подключено 99,9% объектов социальной сферы и 96,2% жилого фонда.

Как сообщали Українськi Новини, в Херсоне из-за проблем с отоплением пришлось сократить уроки.

Минрегион рассказал, куда обращатся, если в доме холодные батареи.

Сократить расходы на коммуналку можно благодаря модернизации.

Больше новостей о: Отопительный сезон Отопление Минрегион

Архив
Новости
Плюс 1 млрд шахтерам и 1,4 млрд военным: В Украине вступили в силу изменения в бюджет на 2019 год 08:45
Проблемы с отоплением: на Херсонщине тепло дали только в 8% жилья 08:13
Фарион обозвала "москалями" украинских защитников, которые говорят по-русски 07:15
Должников за коммуналку не будут выпускать за границу и введут арест имущества 07:00
Зарплата Гончарука "перевалила" за 60 тысяч гривен из-за его интенсивного труда 06:50 Документ
больше новостей
У Ахметова предлагают увеличить на 90% стоимость электроэнергии для населения 10:22
Трамп хотел услышать от Зеленского всего три слова, - дипломат 10:14
Захват
"Прямой" инсценировал "захват" студии телеканала силовиками в прямом эфире 09:21
Полиция открыла дело по факту драки Ляшко с Герусом 10:49
В киевском метро закрыли три станции на вход и выход 10:30
больше новостей
Международный суд ООН решил рассмотреть иск Украины против России о финансировании терроризма 17:39
У Ахметова предлагают увеличить на 90% стоимость электроэнергии для населения 10:22
Прокурором Волынской области назначен кум заместителя Рябошапки 16:28
Больше всего украинцы не любят африканцев и ромов, а меньше всего - россиян, - опрос КМИС 12:26 Инфографика
Европейские адвокатские ассоциации намерены внедрить у себя модель обучения украинских адвокатов, - НААУ 13:11
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok