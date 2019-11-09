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09 листопада 2019, субота, 08:13 14
Економіка 2019-11-09T08:22:20+02:00
Українські Новини
Проблеми з опаленням: на Херсонщині тепло дали лише у 8% житла

Проблеми з опаленням: на Херсонщині тепло дали лише у 8% житла

Опалювальний сезон, опалення, Мінрегіон
Опалення.
Опалення.

В той час, як у Мінсоцполітики назвали середній розмір субсидії і скільки українці зможуть заощадити в жовтні, станом на 08:30 8 листопада в Україні до систем опалення підключено 97,2% соціальних об'єктів і 92,5% житлових будинків.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства розвитку громад і територій, передають Українські Новини.

Згідно йому, Закарпатська, Івано-Франківська, Вінницька, Черкаська, Тернопільська області вже повністю завершили підключення до опалення соціальних об'єктів та житлового фонду.

Менше 50% житлового фонду підключено до опалення в Херсонській області (7,9%).Чернівецька область відновила подачу теплоносія у житлові будинки, станом на ранок 8 листопада до опалення підключено 99,5% житлового фонду.

Повністю підключені до опалення соціальні об'єкти в Житомирській, Сумській та Миколаївській областях, 99,9% таких будинків підключено до опалення в Хмельницькій і Київській областях.

У Києві до опалення підключено 99,9% об'єктів соціальної сфери і 96,2% житлового фонду.

Як повідомляли Українські Новини, у Херсоні з-за проблем з опаленням довелося скоротити уроки.

Тим часом, Мінрегіон розповів, куди звертатись, якщо в будинку холодні батареї.

Водночас, скоротити витрати на комуналку можна завдяки модернізації.

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