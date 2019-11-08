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08 ноября 2019, пятница, 06:11 2236
Общество 2019-11-08T10:56:40+02:00
Українські Новини
В Минсоцполитики назвали средний размер субсидии и сколько украинцы смогут сэкономить в октябре

В Минсоцполитики назвали средний размер субсидии и сколько украинцы смогут сэкономить в октябре

Коммунальные услуги, Субсидия, Минсоцполитики, Монетизация субсидий

В то время, как количество субсидиантов в Киеве упало почти вдвое, в Украине уже в октябре средний размер субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг составляет 539 грн, при этом размер льготы - 418 грн.

Об этом заявил заместитель Министра социальной политики Украины Виталий Музыченко, сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

"Министерство социальной политики планово входит в новый отопительный сезон. Начисление льгот и субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг, независимо от даты начала отопления домов, проходит с 15 октября. Уже сейчас мы начисляем эти виды помощи за октябрь. Если говорить в среднем, то размер субсидии по Украине составил 539 грн, а льготы - 418 грн", - сказал Музыченко.

По его словам, теплая погода в Украине позволит сэкономить получателям льгот и субсидий.

"Учитывая то, что начисление выплат все равно осуществляется с 15 октября, а отопление включили позже - люди смогут сэкономить до 200 грн в месяц", - сообщил Музыченко.

Кроме того, с 1 октября в Украине стартовала монетизация льгот - когда люди получают эти выплаты "живыми деньгами". С учетом механизма монетизации субсидий, которая стартовала в начале 2019 года, у украинцев появится больше стимулов для экономного потребления ресурсов и больше возможностей экономии - поскольку сэкономленные деньги по льготам и субсидиям "можно положить себе в карман".

"В проекте бюджета на 2020 год на программу субсидий заложено около 47 млрд грн. Этой суммы хватит на всех, кому нужна государственная помощь для оплаты жилищно-коммунальных услуг", - резюмировал Музыченко.

Ранее Українські Новини сообщали о том, как получить субсидию через интернет и не стоять в очередях.

В мае 2020 повысится норма обязательного платежа домохозяйства за коммунальные услуги с  15% до 20% совокупного дохода.

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