Зеленский уволил экс-первого замглавы СБУ Бухарева с военной службы

Президент Владимир Зеленский уволил бывшего первого заместителя главы Службы безопасности Украины Владислава Бухарева с военной службы.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

"Уволить генерал-полковника Бухарева Владислава Викторовича с военной службы в запас в связи с проведением организационных мероприятий с правом ношения военной формы одежды", - сказано в указе Зеленского.

Бухарев уволен указом №833.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский уволил Владислава Бухарева с должности первого заместителя главы Службы безопасности Украины (СБУ) - начальника главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью и назначил вместо него Дмитрия Нескоромного.



Ранее Зеленский уволил главного следователя СБУ, из-за которого якобы "дрались" Богдан и Баканов.



Также Зеленский уволил Григория Остафийчука с должности начальника Главного следственного управления Службы безопасности Украины.



Кроме того, Владислав Бухарев задекларировал 818 тыс. гривен доходов, его жена Елена - квартиру и земучасток в Крыму за 2018 год.