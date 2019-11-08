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08 ноября 2019, пятница, 21:45 59
Президент 2019-11-08T21:45:01+02:00
Українські Новини
Зеленский уволил экс-первого замглавы СБУ Бухарева с военной службы

Зеленский уволил экс-первого замглавы СБУ Бухарева с военной службы

Увольнение, Владимир Зеленский, Владислав Бухарев
Владислав Бухарев. Фото: facebоok.com/vladislav.buharev
Владислав Бухарев. Фото: facebоok.com/vladislav.buharev

Президент Владимир Зеленский уволил бывшего первого заместителя главы Службы безопасности Украины Владислава Бухарева с военной службы.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

"Уволить генерал-полковника Бухарева Владислава Викторовича с военной службы в запас в связи с проведением организационных мероприятий с правом ношения военной формы одежды", - сказано в указе Зеленского.

Бухарев уволен указом №833.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский уволил Владислава Бухарева с должности первого заместителя главы Службы безопасности Украины (СБУ) - начальника главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью и назначил вместо него Дмитрия Нескоромного. 


Ранее Зеленский уволил главного следователя СБУ, из-за которого якобы "дрались" Богдан и Баканов.

Также Зеленский уволил Григория Остафийчука с должности начальника Главного следственного управления Службы безопасности Украины.

Кроме того, Владислав Бухарев задекларировал 818 тыс. гривен доходов, его жена Елена - квартиру и земучасток в Крыму за 2018 год.

 

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