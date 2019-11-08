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  • В Киеве на Заболотного бетономешалка раздавила кроссовер: образовалась километровая пробка
08 ноября 2019, пятница, 15:34 218
Происшествия 2019-11-08T15:41:08+02:00
Українські Новини
В Киеве на Заболотного бетономешалка раздавила кроссовер: образовалась километровая пробка

В Киеве на Заболотного бетономешалка раздавила кроссовер: образовалась километровая пробка

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В Киеве на Заболотного произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с бетономешалкой.

Об этом говорится в сообщении на странице dtp.kiev.ua в социальной сети Facebook.

"Смертельное лобовое ДТП в Киеве на Заболотного: девушка на белом кроссовере и бетономешалка. Водитель скончалась мгновенно. На месте спасатели и полиция", - говорится в нем.

Пользователи соцсети отмечаю, что из-за ДТП на Заболотного образовалась километровая пробка.

ДТП на Заболотного. Фото: facebook.com/senenkoantonДТП на Заболотного. Фото: facebook.com/senenkoanton

Как сообщали Українські Новини,  сегодня, 8 ноября, в Киеве на проспекте Степана Бандеры автомобиль Hyundai Accent службы такси Bolt занесло на тротуар, он снес около 15 метров забора и перевернулся на бок.

Кроме того, 8 ноября в Шевченковском районе Киева загорелся троллейбус с пассажирами. Ранее в столице на ходу загорелся троллейбус с 40 пассажирами, курсирующий по маршруту № 28.

7 ноября в Оболонском районе Киева произошла авария, во время которой пострадала женщина.

 6 ноября в Киеве на улице Братиславской грузовой автомобиль протаранил семь легковых автомобилей. 

 

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