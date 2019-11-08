В Киеве на Заболотного бетономешалка раздавила кроссовер: образовалась километровая пробка

В Киеве на Заболотного произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с бетономешалкой.

Об этом говорится в сообщении на странице dtp.kiev.ua в социальной сети Facebook.

"Смертельное лобовое ДТП в Киеве на Заболотного: девушка на белом кроссовере и бетономешалка. Водитель скончалась мгновенно. На месте спасатели и полиция", - говорится в нем.

Пользователи соцсети отмечаю, что из-за ДТП на Заболотного образовалась километровая пробка.

ДТП на Заболотного. Фото: facebook.com/senenkoanton

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