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08 ноября 2019, пятница, 12:56 449
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Українські Новини
ЦИК закупил 18 автомобилей Toyota у фирмы экс-регионала

ЦИК закупил 18 автомобилей Toyota у фирмы экс-регионала

ЦИК, Toyota, Закупка автомашин, Toyota Corolla City, Toyota Camry Premium
Toyota Corolla. Фото: toyota-ua
Toyota Corolla. Фото: toyota-ua

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) закупила за 15 млн 246 тыс. гривен 16 автомобилей Toyota Camry Premium и 2 Toyota Corolla City у компании "Автосамит на столичном", принадлежащей бывшему депутату Верховной Рады от Партии регионов, почетному президенту Украинской автомобильной корпорации ("УкрАвто") Тариэлу Васадзе.

Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок ProZorro, передают Українські Новини.

Тендер был объявлен в августе еще предыдущим составом ЦИКа, но договор подписан нынешним председателем комиссии Олегом Диденко 4 ноября.

За 14,3 млн гривен будут закуплены 16 Toyota Camry Premium 2019 года выпуска (стоимость одного авто – 891 тыс. гривен).

Машины будут черного металлического цвета с объемом двигателя 2,5 тыс. куб. см, стандарта EURO 6.

Они будут оснащены климат- и круиз-контролем, цветным многофункциональным сенсорным дисплеем, системой распознавания дорожных знаков, аудиосистемой, системой беспроводной связи Bluetooth, а также креплением детского кресла.

За 1 млн гривен будут закуплены 2 авто Toyota Corolla City 2019 года выпуска (стоимость одного – 495 тыс. гривен).

Машины будут серебристого металлического цвета, с объемом двигателя 1,6 тыс. куб. см, стандарта EURO 6.

Они будут оснащены цветным мультиинформационным дисплеем, аудиосистемой, Bluetooth, разъемами для подключения iPhone и iPod, креплением детского кресла.

Как сообщали Українськi Новини, через одесскую таможню пытались провезти контрафактных запчастей к Toyota на 12,2 млн гривен.

4 октября Рада назначила новый состав ЦИКа из 17 членов. Также ЦИК избрал главой Олега Диденко. Кроме того, заработная плата нового главы ЦИК Олега Диденко составила 738 тыс. гривен.

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