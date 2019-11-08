ЦВК закупила 18 автомобілів Toyota у фірми екс-регіонала

Центральна виборча комісія (ЦВК) закупила за 15 млн 246 тис. гривень 16 автомобілів Toyota Camry Premium і 2 Toyota Corolla City у компанії "Автосаміт на столичному", що належить колишньому депутату Верховної Ради від Партії регіонів, почесному президенту Української автомобільної корпорації (УкрАвто) Таріелу Васадзе.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, передають Українські Новини.

Тендер був оголошений в серпні ще попереднім складом Цвк, але договір підписаний нинішнім головою комісії Олегом Діденком 4 листопада.

За 14,3 млн гривень будуть закуплені 16 Toyota Camry Premium 2019 року випуску (вартість одного авто – 891 тис. гривень).

Машини будуть чорного металевого кольору з об'ємом двигуна 2,5 тис. куб. см, стандарту EURO 6.

Вони будуть оснащені клімат - і круїз-контролем, кольоровим багатофункціональним сенсорним дисплеєм, системою розпізнавання дорожніх знаків, аудіосистемою, системою бездротового зв'язку Bluetooth, а також кріплення дитячого крісла.

За 1 млн гривень будуть закуплені 2 авто Toyota Corolla City 2019 року випуску (вартість одного – 495 тис. гривень).

Машини будуть сріблястого металевого кольору, з об'ємом двигуна 1,6 тис. куб. см, стандарту EURO 6.

Вони будуть оснащені кольоровим мультиінформаційним дисплеєм, аудіосистемою, Bluetooth, рознімами для підключення iPhone і iPod, кріплення дитячого крісла.

Як повідомляли Українські Новини, через одеську митницю намагалися провезти контрафактних запчастин до Toyota на 12,2 млн гривень.

4 жовтня Рада призначила новий склад ЦВК з 17 членів. ЦВК обрала головою Олега Діденка. Крім того, заробітна плата нового глави ЦВК Олега Діденка становила 738 тис. гривень.