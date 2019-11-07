Полиция по заявлению Портнова открыла дело против журналистов "Радио свобода"

Полиция открыла уголовное производство по факту возможного нарушения журналистами "Радио Свобода" неприкосновенности частной жизни.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции, передают Українськi Новини.

Согласно ему, уголовное производство начато по заявлению бывшего главы Администрации Президента Андрея Портнова.

Указывается, что следователи открыли уголовное производство по ст. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) и ст. 182 (нарушение неприкосновенности частной жизни) Уголовного кодекса.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Портнов на допросе в полиции рассказал, как он озабочен неудачным покушением на Порошенко.

Портнов намерен открыть в Станице Луганской юридический офис, где людям будут оказывать бесплатную помощь.

ГБР не расследует дел против Богдана и Портнова по заявлению Чорновол.