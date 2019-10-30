Портнов на допросе в полиции рассказал, как он озабочен неудачным покушением на Порошенко

Юрист Адрей Портнов на допросе в Национальной полиции Украины по делу о якобы покушении на бывшего Президента Украины Петра Порошенко, совершенным у здания Государственного бюро расследований (ГБР), выразил свою "глубокую озабоченность от неудачного покушения и зависть перед потоптавшимся на автомобиле фигуранта патриотом".

Об этом он сообщил на своем Telegram-канале.

"Друзья, информирую, что сегодня был допрошен следователями Национальной полиции по заявлению охраны Порошенко о якобы покушении на него возле здания ГБР, когда ему какой-то прекрасный человек запрыгнул на автомобиль. В своем пасквиле фигурант донес, что раз я заранее анонсировал его допрос, то я могу быть и как-то причастен к этому ужасному нападению.

К сожалению, на допросе я не смог скрыть от следствия своей глубокой озабоченности от неудачного покушения и зависти перед потоптавшимся на автомобиле фигуранта патриотом. Также пришлось констатировать, что считаю недостаточными усилия граждан по участию в акциях сопровождения главного государственного преступника перед его допросами в ГБР и обозначить глубокую обеспокоенность слабой активностью граждан, имеющих полное конституционное право потаскать его за пиджак", - написал Портнов.

Кроме того, юрист выразил надежду, что перед следующим допросом в ГБР у Порошенко "серьезно спросят", как именно он прятал в офшорах украденные из государственного бюджета и у Вооруженных сил Украины денежные средства. "Держу за него кулаки перед следующим покушением", - уточнил он.

А также Портнов анонсировал публикацию новых материалов, посвященных коррупционным схемам в Государственном концерне "Укроборонпром" и офшорам Порошенко на Маршалловых островах.

29 октября Портнов заявил о намерении открыть в Станице Луганской (Луганская область) офис, где людям будут оказывать бесплатную юридическую помощь по сопровождению в судах и органах власти.

Напомним, Портнов сообщил, что бывший депутат Верховной Рады Украины Владимир Макеенко финансирует телевизионный канал "Прямой", используя принадлежащие ему и его сыну офшорные компании Tolbell Holdings Limited (Кипр), Makwell International Sa (Панама), Oltenor Capital Limitad (БВО) и Cresendo International Limited (Гонконг).

Ранее Портнов сообщил, что заместитель прокурора Первой специализированной прокуратуры по борьбе с организованной преступностью Жильберто Аугусто Арона Карденас (Панама) не закрыл, а лишь временно приостановил расследование в отношении офшоров бывшего Президента Украины Петра Порошенко и отмывания им преступных доходов в Панаме, ожидая следующих шагов со стороны Генеральной прокуратуры Украины.

Также Портнов вызвал Порошенко в прямой эфир на любом телеканале.