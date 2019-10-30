подписаться на рассылку
24.75 25.15
27.35 27.95
˟
30 октября 2019, среда, 18:09 23
Силовые структуры 2019-10-30T18:12:41+02:00
Українські Новини
Портнов на допросе в полиции рассказал, как он озабочен неудачным покушением на Порошенко

Портнов на допросе в полиции рассказал, как он озабочен неудачным покушением на Порошенко

Допрос, Покушение, Андрей Портнов, Петр Порошенко, Нацполиция Украины
Андрей Портнов. Фото: facebook.com/portnov.andrey
Андрей Портнов. Фото: facebook.com/portnov.andrey

Юрист Адрей Портнов на допросе в Национальной полиции Украины по делу о якобы покушении на бывшего Президента Украины Петра Порошенко, совершенным у здания Государственного бюро расследований (ГБР), выразил свою "глубокую озабоченность от неудачного покушения и зависть перед потоптавшимся на автомобиле фигуранта патриотом".

Об этом он сообщил на своем Telegram-канале.

"Друзья, информирую, что сегодня был допрошен следователями Национальной полиции по заявлению охраны Порошенко о якобы покушении на него возле здания ГБР, когда ему какой-то прекрасный человек запрыгнул на автомобиль. В своем пасквиле фигурант донес, что раз я заранее анонсировал его допрос, то я могу быть и как-то причастен к этому ужасному нападению.

К сожалению, на допросе я не смог скрыть от следствия своей глубокой озабоченности от неудачного покушения и зависти перед потоптавшимся на автомобиле фигуранта патриотом. Также пришлось констатировать, что считаю недостаточными усилия граждан по участию в акциях сопровождения главного государственного преступника перед его допросами в ГБР и обозначить глубокую обеспокоенность слабой активностью граждан, имеющих полное конституционное право потаскать его за пиджак", - написал Портнов.

Кроме того, юрист выразил надежду, что перед следующим допросом в ГБР у Порошенко "серьезно спросят", как именно он прятал в офшорах украденные из государственного бюджета и у Вооруженных сил Украины денежные средства. "Держу за него кулаки перед следующим покушением", - уточнил он.

А также Портнов анонсировал публикацию новых материалов, посвященных коррупционным схемам в Государственном концерне "Укроборонпром" и офшорам Порошенко на Маршалловых островах.

29 октября Портнов заявил о намерении открыть в Станице Луганской (Луганская область) офис, где людям будут оказывать бесплатную юридическую помощь по сопровождению в судах и органах власти.

Напомним, Портнов сообщил, что бывший депутат Верховной Рады Украины Владимир Макеенко финансирует телевизионный канал "Прямой", используя принадлежащие ему и его сыну офшорные компании Tolbell Holdings Limited (Кипр), Makwell International Sa (Панама), Oltenor Capital Limitad (БВО) и Cresendo International Limited (Гонконг).

Ранее Портнов сообщил, что заместитель прокурора Первой специализированной прокуратуры по борьбе с организованной преступностью Жильберто Аугусто Арона Карденас (Панама) не закрыл, а лишь временно приостановил расследование в отношении офшоров бывшего Президента Украины Петра Порошенко и отмывания им преступных доходов в Панаме, ожидая следующих шагов со стороны Генеральной прокуратуры Украины.

Также Портнов вызвал Порошенко в прямой эфир на любом телеканале.

Больше новостей о: Допрос Покушение Андрей Портнов Петр Порошенко Нацполиция Украины

Архив
Новости
В Днипре произошла стрельба, а в Одессе поймали иностранца-наркодилера 18:26 Новости из регионов
Антикоррупционный суд вынес первый приговор. Он стал обвинительным 18:22
Портнов на допросе в полиции рассказал, как он озабочен неудачным покушением на Порошенко 18:09
Москва обрадовалась разведению войск в Золотом 17:52
Сивохо заявил, что "Слуга народа" заказала соцопрос в ОРДЛО 17:50
больше новостей
На Донбассе живут пропащие люди и я их не воспринимаю, - Дроздов 23:51
Пенсионный фонд занижает выплаты военным специально: как получить компенсацию 07:05
Расходы на отопление можно сократить вдвое: как сэкономить на коммуналке 09:07
Витренко угрожает закачать водород в украинский газопровод, если русские откажутся от транзита 22:58
Драка. Скриншот: YouTube/13 Канал
Из Ватутина в Бандеру: в киевском суде подрались из-за переименования улиц 23:33
больше новостей
На Донбассе живут пропащие люди и я их не воспринимаю, - Дроздов 23:51
В Золотом началось разведение войск 12:13
Пенсионный фонд занижает выплаты военным специально: как получить компенсацию 07:05
Рада запретила ограждать прибрежные зоны: нарушителям грозят штрафы до 17 тыс. гривен 19:20
Активист "Нацкорпуса" Янтарь не воевал и может быть причастен к убийству местного жителя в Донбассе, – СМИ 18:18
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok