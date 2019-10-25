ГБР не расследует дел против Богдана и Портнова по заявлению Чорновол

Государственное бюро расследований не регистрировало уголовное производство и не ведет расследование в отношении председателя Офиса Президента Андрея Богдана и юриста Андрея Портнова за заявлением бывшего депутат Татьяны Чорновол (Народный фронт) .

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГБР.

"Государственное бюро расследований не регистрировали уголовное производство и не осуществляет досудебное расследование о покушении на растрату средств государственного бюджета страны в размере более 3 млрд гривен заместителем Министра Кабинета Министров Украины А. Богданом и руководителем Главного управления по вопросам судоустройства Администрации Президента Украины А. Портновым в 2012 и 2013 годах", - говорится в нем.

Отмечается, что соответствующее заявление Чорновол передала директору ГБР Роману Трубе в ходе брифинга 9 октября. При этом в заявлении не изложены обстоятельств, которые могут свидетельствовать о совершении уголовного преступления.

"Вместе с тем, заявителю сообщено, что в случае несогласия с невнесением по его заявлению сведений в ЕРДР, он имеет право обратиться в суд", - отметили в ГБР.

Как сообщали Українські Новини, ранее Чорновол принесла на пресс-конференцию директора Государственного бюро расследований Романа Трубы заявление о его же преступлении. Перед этим Чорновол устроила истерику в ГБР и прорвалась к Трубе.