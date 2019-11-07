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07 листопада 2019, четвер, 19:06 5
ЗМІ 2019-11-07T19:09:41+02:00
Українські Новини
Поліція за заявою Портнова відкрила справу проти журналістів "Радіо свобода"

Поліція за заявою Портнова відкрила справу проти журналістів "Радіо свобода"

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом можливого порушення журналістами "Радіо Свобода" недоторканності приватного життя.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Національної поліції, передають Українські Новини.

Згідно йому, кримінальне провадження розпочато за заявою колишнього глави Адміністрації Президента Андрія Портнова.

Зазначається, що слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 171 (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів) та ст. 182 (порушення недоторканності приватного життя) Кримінального кодексу.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Портнов на допиті в поліції розповів, як він стурбований невдалим замахом на Порошенко.

Портнов має намір відкрити в Станиці Луганській юридичний офіс де людям надаватимуть безкоштовну допомогу.

ДБР не розслідує справ проти Богдана і Портнова за заявою Чорновол.
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