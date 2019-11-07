В последний рабочий день недели Украину зальют дожди, ночью местами похолодает до +1

В то время, как погода в ноябре установила в Киеве уже второй "теплый" рекорд за неделю, 8 ноября в столице облачно с прояснениями, ночью дождь, днем без осадков, утром возможен туман, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7…+9 градусов, днем +11…+13 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, ночью и утром туман, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3…+9 градусов, днем +9…+15 градусов. В Карпатах ночью без существенных осадков, днем дождь, температура ночью +1…+6 градусов, днем +6…+11 градусов. В Моршине местами небольшой дождь, температура ночью +4…+6 градусов, днем +10…+12 градусов. В Трускавце местами небольшой дождь, температура ночью +4…+6 градусов, днем +10…+12 градусов. В Сваляве ночью без существенных осадков, днем дождь, температура ночью +5…+7 градусов, днем +11…+13 градусов.

На севере Украины облачно с прояснениями, ночью дождь, днем без осадков, ночью и утром туман, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9 градусов, днем +9…+14 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, ночью местами небольшой дождь, днем без осадков, ночью и утром местами туман, ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +4…+9 градусов, днем +12…+17 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, без осадков, только ночью в Харьковской области небольшой дождь, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8…+13 градусов, днем +15…+20 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, без осадков, ночью и утром местами туман, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8…+13 градусов, днем +15…+20 градусов. В Крыму облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9…+14 градусов, днем +15…+20 градусов. В Ялте без осадков. Температура ночью +10…+12 градусов, днем +18…+20 градусов.

Как сообщали Українські Новини, средние температуры по всему миру в октябре 2019 года были самыми высокими за всю историю наблюдений за этот месяц.

Также синоптики традиционно прогнозируют рекордные морозы и аномальные снегопады зимой. Ранее синоптики дали прогноз погоды на весь ноябрь с морозами и снегопадами.