Зеленський звільнив головного слідчого СБУ, через якого нібито "билися" Богдан і Баканов

Президент Володимир Зеленський звільнив начальника Головного слідчого управління Служби безпеки України Богдана Тиводара.

Про це йдеться в указі №813 від 7 листопада, передають Українські Новини.

48-річний Тиводар займав посаду начальника ГСУ СБУ з травня поточного року, а до цього був заступником начальника цього управління.

У 2014 році Тиводар обіймав посаду заступника начальника Головного слідчого управління Служби безпеки України. Його призначення погодив тодішній голова Головного слідчого управління генерал Василь Вовк. Тиводар має військове звання генерал-майора. Є кандидатом у майстри спорту з дзюдо і самбо.

2 листопада низка ЗМІ з посиланням на джерела повідомили, що голова СБУ Іван Баканов і глава Офісу Президента Андрій Богдан побилися під час наради у Зеленського. Конфлікт нібито було розпочато із-за розбіжностей з приводу кандидатур на посаду нового начальника Головного слідчого управління СБУ.

Згідно з указами №№814-820 від 7 листопада, Зеленський призначив начальників управлінь Служби безпеки України в 6 областях і звільнив начальника в Дніпропетровській області.

За указами №№814-819 начальником управління СБУ в Херсонській області призначений Сергій Криворучко, в Тернопільській - Юрій Борейчук, у Полтавській - Євген Борзилов, в Івано-франківській - Сергій Заєць, у Волинській - Павло Данюков, у Вінницькій - Анатолій Денисенко.

Крім того, указом №820 з посади начальника управління СБУ в Дніпропетровській області звільнений Андрій Олійник.

Також Зеленський призначив Ігоря Носка начальником департаменту охорони державної таємниці та ліцензування Служби безпеки України, про що йдеться в указі №812 від 7 листопада. З липня 2016 року до серпня 2019 цей департамент очолював Сергій Болдир.

Як повідомляли Українські Новини, 31 травня Зеленський звільнив Григорія Остафійчука з посади начальника Головного слідчого управління Служби безпеки України. Також у СБУ Черкаської області другий раз за 4 місяці змінився начальник.

Крім того, "друг" Богдана і Зеленського нелегально торгував держпосадами. Тим часом НАБУ відмовилася відкривати справу проти голови СБУ Івана Баканова.