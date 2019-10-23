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23 октября 2019, среда, 10:50 1078
Силовые структуры 2019-10-23T10:51:19+03:00
Українські Новини
НАБУ отказалось открывать дело против Баканова

НАБУ отказалось открывать дело против Баканова

СБУ, Уголовное дело, 95 квартал, НАБУ, Зеленский, Баканов
Иван Баканов. Фото: president.gov.ua
Иван Баканов. Фото: president.gov.ua

Высший антикоррупционный суд отказался обязать Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) открывать уголовное производство в отношении главы Службы безопасности Ивана Баканова.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

Из материалов следует, что 5 июля заявитель обратился в НАБУ с заявлением, в котором указал на возможное совершение Бакановым и и.о. начальника ГСУ СБУ ряда уголовных правонарушений, ответственность за которые предусмотрена ч. 2 ст. 256, ч. 1 ст. 396, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 365, ч. 2 ст. 368, ч. 3 ст. 382, ч. 1 ст. 111, ст. 170, ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 27 Уголовного кодекса.

Речь идет о возможной госизмене, получении неправомерной выгоды, превышении власти, злоупотреблениях и других преступлениях.

При этом НАБУ отказалось открывать уголовное производство.

После рассмотрения жалобы в суде 15 октября суд отказал в ее удовлетворении и не стал обязывать НАБУ вносить данные в Единый реестр досудебных расследований.

Как сообщали Українськi Новини, Главой СБУ назначен руководитель "95-го квартала" Баканов.

Тем временем зарплата Баканова, который за июнь получил 54,5 тыс. гривен, за июль составила 57 646 гривен.

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