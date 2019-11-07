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07 ноября 2019, четверг, 11:19 191
Недвижимость 2019-11-07T11:19:14+02:00
Українські Новини
Стоимость киевских новостроек в октябре практически не изменилась

Стоимость киевских новостроек в октябре практически не изменилась

Квартиры, цены на жилье, Новостройки, цены на жилье в Киеве

В октябре по сравнению с сентябрем средние цены на жилье на первичном рынке недвижимости Киева снизилась на 0,2%, или на 43 гривны, до 27 021 гривен/кв. м.

Об этом говорится в сообщении информационно-аналитического портала "Столичная недвижимость", передают Українськi Новини.

С начала года стоимость квартир на первичном рынке увеличилась на 9,9%, по сравнению с октябрем 2018 года - на 8,1%.

Согласно сообщению, на жилье эконом-класса в октябре по сравнению с сентябрем средняя цена выросла на 0,4% до 20 875 гривен/кв. м, комфорт-класса - снизилась на 0,6% до 24 020 гривен/кв. м.

В бизнес-классе цена выросла на 1,5% до 38 912 гривен/кв. м, а в премиум-классе - снизилась на 0,5% до 58 883 гривен/кв. м.

Также сообщается, что большее количество жилых комплексов предлагалось в Голосеевском районе - 18% от общего количества, в Печерском и Шевченковском районах - по 14%, в Соломенском и Дарницком – по 12%.

Меньшее количество новостроек предлагалось в Деснянском и Святошинском районах – по 7%, в Днепровском и Подольском - по 6%, в Оболонском - 4%.

В октябре были начаты или восстановлены продажи квартир в 12 жилкомплексах.

Приостановлены или прекращены продажи в 2 объектах.

Ранее Українськi Новини рассказали, как определить законность жилья в процессе строительства.

Кличко собирался ввести мораторий на строительство в Киеве, однако профильная комиссия так и не определилась с датой рассмотрения предложения.

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