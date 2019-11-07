У политзаключенного Шумкова резко ухудшилось здоровье, он прекратил голодовку

Осужденный в России украинец Александр Шумков прекратил голодовку, к которой присоединился в мае 2018 вслед за Сенцовым, из-за существенного ухудшения здоровья.

Об этом в Facebook сообщила его тетя Людмила Шумкова, передают Українськi Новини.

Она отметила, что 6 ноября политзаключенного посетил его адвокат Роман Лызлов.

"Адвоката долго не допускали к Александру. Саша прекратил голодовку под угрозой принудительного кормления. Саша бледный, у него не прекращаются головные боли и боли в области спины, беспокоят судороги. Нужного лечения не предоставляют, однако дают неизвестные таблетки и назначен курс уколов, каких именно и для чего, неизвестно", - написала она.

Сам Шумков рассказал своему адвокату, что шприцы с неизвестным веществом распаковываются и заполняются в другом помещении, в связи с чем есть опасность получить инфекционное заражение.

Адвокатом подготовлен ряд соответствующих обращений и жалоб, а также о сложившейся ситуации проинформировано Посольство Украины в РФ.

Как сообщали Українськi Новини, осужденный в РФ украинец Шумков объявил голодовку 15 октября 2019.

Он решил начать голодовку с требованием прекратить шантаж России с использованием заключенных на переговорах в "минском" и "нормандском формате". Шумков был охранником экс-лидера "Правого сектора" Дмитрия Яроша. Он был арестован в Брянской области России в сентябре 2017 года.

7 сентября Украина и Россия обменялись пленными в формате 35 на 35. Александр Кольченко заявил, что не подписывал прошение о помиловании, которое ему предложили написать в СИЗО Москвы, а Олег Сенцов заявил, что до победы еще очень далеко, но она обязательно будет на стороне Украины.