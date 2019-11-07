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07 листопада 2019, четвер, 11:16 13
Зовнішня політика 2019-11-07T13:15:03+02:00
Українські Новини
У політв'язня Шумкова різко погіршилося здоров'я, він припинив голодування

У політв'язня Шумкова різко погіршилося здоров'я, він припинив голодування

політв'язень РФ, український політв'язень, Правий сектор, Голодування, полонений у Росії
Олександр Шумков. Фото: Вікіпедія
Олександр Шумков. Фото: Вікіпедія

Засуджений в Росії українець Олександр Шумков припинив голодування, до якого приєднався в травні 2018 слідом за Сенцовим, через істотне погіршення здоров'я.

Про це в Facebook повідомила його тітка Людмила Шумкова, передають Українські Новини.

Вона зазначила, що 6 листопада політв'язня відвідав його адвокат Роман Лизлов.

"Адвоката довго не допускали до Олександра. Саша припинив голодування під загрозою примусового годування. Саша блідий, у нього не припиняються головні болі і болі в області спини, турбують судоми. Потрібного лікування не пропонують, однак дають невідомі таблетки і призначено курс уколів, яких саме і для чого - невідомо", - написала вона.

Сам Шумков розповів своєму адвокатові, що шприци з невідомою речовиною розпаковуються і заповнюються в іншому приміщенні, в зв'язку з чим є небезпека отримати інфекційне зараження. Адвокатом підготовлено низку відповідних звернень і скарг; про ситуацію, що склалася, поінформовано посольство України в РФ.

Як повідомляли Українські Новини, засуджений у РФ українець Шумков оголосив голодування 15 жовтня 2019.

Він вирішив розпочати голодування з вимогою припинити шантаж Росії з використанням ув’язнених за допомгою переговорів у "мінському" і "нормандському форматі". Шумков був охоронцем екс-лідера "Правого сектору" Дмитра Яроша. Він був заарештований в Брянській області Росії у вересні 2017 року.

7 вересня Україна і Росія обмінялися полоненими у форматі 35 на 35. Олександр Кольченко заявив, що не підписував прохання про помилування, яке йому запропонували написати в СІЗО Москви, а Олег Сенцов заявив, що до перемоги ще дуже далеко, але вона обов'язково буде на боці України.

 

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