Осужденный в РФ украинец Шумков объявил голодовку

Осужденный в России украинец Александр Шумков объявил голодовку. Об этом он написал в письме, опубликованном его родственницей Людмилой Шумковой в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

Шумков решил начать голодовку с требованием прекратить шантаж с использованием заключенных на переговорах в "минском" и "нормандском формате" (Украина, Германия, Франция, Россия).

Он также требует, чтобы российский омбудсмен Наталья Москалькова отреагировала на его письма и публичные заявления уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой.

Шумков считает, что российская власть использует заключенных в качестве рычага давления на Украину.

Он также выразил надежду, что остальные заключенные в России украинцы его поддержат.

Как сообщали Українськi Новини, в случае срыва обмена пленными Сенцов планировал начать новую голодовку.

Ранее в России более 20 тысяч людей вышли на акцию в поддержку политзаключенных.

Тем ваременем у всех освобожденных украинцев пожизненный запрет на въезд в Россию.