Осужденный в РФ украинец Шумков объявил голодовку

Осужденный в России украинец Александр Шумков объявил голодовку. Об этом он написал в письме, опубликованном его родственницей Людмилой Шумковой в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.\r\nШумков решил начать голодовку с требованием прекратить шантаж с использованием заключенных на переговорах в "минском" и "нормандском формате" (Украина, Германия, Франция, Россия).\r\nОн также требует, чтобы российский омбудсмен Наталья Москалькова отреагировала на его письма и публичные заявления уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой.\r\nШумков считает, что российская власть использует заключенных в качестве рычага давления на Украину.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nОн также выразил надежду, что остальные заключенные в России украинцы его поддержат.\r\nКак сообщали Українськi Новини, в случае срыва обмена пленными Сенцов планировал начать новую голодовку.\r\nРанее в России более 20 тысяч людей вышли на акцию в поддержку политзаключенных.\r\nТем ваременем у всех освобожденных украинцев пожизненный запрет на въезд в Россию.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n