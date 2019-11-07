В киевском метро закрыли три станции на вход и выход

Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" закрыло станции "Золотые ворота", "Красный хутор" и "Академгородок" из-за анонимного сообщения о минировании.

Об этом говорится в сообщении КП в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Внимание! Станции "Золотые Ворота", "Красный хутор", "Академгородок" закрыты. Получено анонимное сообщение о минировании", -сказано в нем.

Проводится проверка.

Как сообщали Українськi Новини, 5 ноября "Киевский метрополитен" закрывал станции "Майдан Незалежности" и "Дворец спорта" для проверки сообщения о минировании.

1 ноября "Киевский метрополитен" также закрывал станции "Театральная" и "Крещатик" из-за сообщения о минировании.

Тем временем на станции "Золотые ворота" проводятся ремонтные работы, которые закончатся почти через год.

20 октября Киевский метрополитен намеревался ограничить работу станций "Олимпийская", "Площадь Льва Толстого" и "Дворец спорта" из-за футбольного матча "Динамо" (Киев) - "Александрия"(Александрия).

Кроме того, в киевском метро рассказали, сколько украинцев еще пользуются жетонами.